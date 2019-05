Crisis bij NAC duurt voort: volledige Raad van Commissarissen treedt af

Het blijft onrustig bij NAC Breda. De volledige Raad van Commissarissen heeft besloten om af te treden, zo meldt de degradant maandagavond.

Joost Gielen (Voorzitter) en Joost van Mierlo (supportersvertegenwoordiging) vertrekken per 1 juni; de andere leden blijven voorlopig aan tot geschikte vervangers zijn gevonden, aldus NAC.



Nicole Edelenbos, onlangs nog actief als interim-directeur van NAC, is voorlopig aangesteld als voorzitter van de RvC. In een algemene verklaring laat de raad weten dat men zich 'realiseert dat in een betaaldvoetbalorganisatie de wedstrijden op het veld gewonnen moeten worden'. NAC eindigde als laatste in de en speelt volgend seizoen daarom een niveau lager. De RvC neemt 'zijn verantwoordelijkheid voor de uitgebleven prestaties'.



"Toezicht op het technisch beleid is namelijk onderdeel van haar taken en de RvC vindt dan ook dat het hierin tekort is geschoten", luidt de verklaring. De planning is dat Berry van Nes (Marketing en Communicatie) zijn termijn afmaakt en op 31 oktober afscheid neemt. Berry de Kort (Financiële zaken) en Robert Coppens (Strategische zaken) stappen uiterlijk op 31 december op als commissarissen van NAC.



De RvC nam het besluit om op te stappen na gesprekken met de Commissie van Aandeelhouders. Eerder dit seizoen kampte NAC al met de nodige personele problemen op de burelen. In december vertrok algemeen directeur Justin Goetzee, waarna Edelenbos op interim-basis werd aangesteld. Op 1 april maakte Tim Gilissen, de manager jeugdopleiding, de overstap naar . Ook Marion van Broenhoven (assistent voetbalzaken) en Eric Matijsen (commercieel manager) vertrokken.