Crisis bij Manchester United: "Ze zijn de controle over de club kwijt"

Roy Keane denkt dat het beter zou zijn wanneer Paul Pogba Old Trafford gaat verlaten, vertelde de oud-middenvelder in de studio van Sky Sports.

"In de zomer kun je hem laten gaan, hij heeft Manchester United in het verleden al verlaten", aldus Keane, die eraan toevoegt dat er momenteel niet veel meer uit Manchester United te halen valt voor José Mourinho. "De vierde plaats is het maximale. Als je van de maan komt en niets van Manchester United weet, zou je denken dat het een middelmatige Premier League-ploeg is. Sommige spelers zijn gewoon niet goed genoeg."



Graeme Souness, voormalig trainer van onder meer Liverpool en Galatasaray, stelt dat Pogba sinds zijn terugkeer naar Engeland niet beter is geworden: "Pogba zal denken: ik ben toch beter dan Marouane Fellaini, Juan Mata en Nemanja Matic? Maar als hij een betere instelling had gehad, dan zou hij beter zijn dan iedere middenvelder van Manchester United en misschien wel beter dan welke middenvelder dan ook in de Premier League. Hij lijkt, van buitenaf gezien, geen goede houding te hebben."



Volgens oud-rechtsback Gary Neville valt het bestuur ook een en ander te verwijten: "De directie is zo naïef door Mourinho een nieuw contract te geven. Manchester United moet resetten . Het gaat niet alleen om de manager, het zit dieper. Ze zijn de controle over de club verloren toen ze hem (Mourinho, red.) een nieuw contract voor achttien maanden gaven", aldus de analyticus. Zondag verloor United met 3-1 van aartsrivaal Liverpool.