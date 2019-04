Crisis bij HSV verergert: "Ik ga Holtby niet smeken om mee te reizen"

Het is nog zeer de vraag of Hamburger SV na een seizoen weer terugkeert in de Bundesliga.

Die Rothosen stonden vanaf de elfde speelronde in de top twee van de 2. , wat directe promotie tot gevolg zou hebben, maar na zes opeenvolgende wedstrijden zonder overwinning staat HSV inmiddels vierde. Achter de schermen rommelt het ook, zo blijkt uit de woorden van trainer Hannes Wolf.



Lewis Holtby, die HSV na de degradatie trouw bleef ondanks een flinke salarisverlaging, behoorde zondag niet tot de wedstrijdselectie voor het verloren duel met Union Berlin (2-0). Het was een cruciale wedstrijd, want Union Berlin bezet nu de derde plaats die recht geeft op deelname aan de nacompetitie. Volgens Wolf ontbrak Holtby op eigen verzoek: hij had het gevoel dat hij geen basisplaats zou krijgen en wilde toen helemaal niet meereizen, aldus de trainer.



"Ik ga hem niet smeken om mee te gaan", legt Wolf uit in gesprek met NDR. "Hij besefte al gauw dat hij een fout had gemaakt, maar dan krijg je geen tweede kans." Bestuurder Ralf Becker van HSV voegt eraan toe dat Holtby dit seizoen niet meer in actie zal komen. "We zitten in een fase waarin we iedereen nodig hebben en iedereen zijn eigenbelang op de tweede plek moet zetten. Maar dat is niet wat hier gebeurde. Het heeft geen zin om Holtby nog op te stellen."



Daarmee lijkt de middenvelder zijn laatste wedstrijd voor HSV te hebben gespeeld. De ex-speler van onder meer en verlengde zijn contract na de degradatie van vorig jaar met één seizoen en kan in de zomer dus transfervrij op zoek naar een nieuwe club, als zijn situatie in Hamburg niet verbetert. HSV heeft, met nog drie wedstrijden te gaan, evenveel punten als Union Berlin maar een minder goed doelsaldo. Nummer twee SC Paderborn 07 heeft een punt meer; 1. FC Köln is koploper met zes punten voorsprong op HSV en Union Berlin.