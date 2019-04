Crisis bij Feyenoord: "Ik kan me voorstellen dat hij hierom niet wil komen"

Feyenoord beleeft een slecht seizoen, terwijl de Rotterdamse club op bestuurlijk vlak ook in een dal zit.

De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst werd in 2017 nog landskampioen, maar lijkt momenteel ver verwijderd van een eventuele volgende titel de komende jaren. Commentator Arno Vermeulen ziet verschillende pijnpunten bij .



"Sinds het kampioenschap is het zwak. Om twee redenen. Ten eerste gebrek aan kwaliteit, maar aan de andere kant ook niet alles uit de potentie halen. Als je het wel tegen de topclubs kan en niet tegen de mindere teams, dan deugt er mentaal iets niet. Dat valt de spelers en de staf te verwijten", zegt Vermeulen bij de NOS.



Vermeulen zegt dat het verwachtingspatroon te hoog is bij Feyenoord. De commentator denkt ook dat Steven Berghuis en Tonny Vilhena bij eventuele transfers geen astronomische bedragen opleveren. "Feyenoord speelt niet regelmatig in de , komt niet ver in de en de staat er niet sterk op. Voor de buitenwereld zijn je spelers dan anoniem. Buitenlandse clubs willen spelers internationaal wegen. Bovendien brengt Feyenoord geen Frenkie de Jong of Memphis Depay voort."



Vermeulen stelt dat de negatieve sfeer rond Feyenoord 'een groot probleem' vormt. "Sponsors happen daardoor minder snel toe. Pijnlijk dat Martin van Geel (technisch directeur, red.) hierdoor vertrekt. Slecht voor de club, slecht voor het imago. Iets om over na te denken. Het is een structureel probleem. Ik kan me ook voorstellen dat iemand als Max Huiberts (directeur voetbalzaken, red.) hierom niet naar Feyenoord wil komen. Dat hij door al dat gezeur liever bij blijft. Daar is wel een goede vibe ."