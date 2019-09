'Crisis bij Barcelona: vertrouwen spelers in Valverde brokkelt af'

Trainer Ernesto Valverde staat onder druk bij Barcelona. De Catalaanse grootmacht verloor zaterdagavond met 2-0 van Granada.

Barça heeft zodoende, samen met , de meest gepasseerde defensie van dit LaLiga-seizoen met negen tegendoelpunten. Volgens ESPN heeft een deel van de spelersgroep niet veel vertrouwen meer in Valverde.

Vanuit meerdere bronnen heeft ESPN vernomen dat verschillende spelers het vertrouwen in Valverde begint te verliezen na de tegenvallende seizoenstart, de slechtste in 25 jaar tijd. De spelers zijn vooral teleurgesteld over de optredens van buiten het Camp Nou. Met name de wedstrijd tegen Granada in het Estadio Nuevo Los Cármenes was voor veel spelers een enorme dreun.

Josep Maria Bartomeu, voorzitter van Barcelona, is echter niet iemand die overhaast conclusies trekt of impulsief reageert na een nederlaag. Valverde ligt nog tot de zomer van 2021 vast bij Barcelona en pas bij een voortgang van de huidige slechte vorm zal de club ingrijpen en de trainer ontslaan, zo klinkt het. Valverde stak na afloop in gesprek met de Spaanse pers deels de hand in eigen boezem.

"Ik voel me verantwoordelijk voor datgene wat hier is gebeurd. Je kan winnen of verliezen, maar als je verliest moet je op zijn minst verdienen om te winnen. De tegenstanders komen dichter bij ons strafschopgebied, terwijl we ook nog eens niet goed spelen in uitduels."

"We probeerden na rust het doel van Granada op te zoeken, maar na de 2-0 was het nog moeilijker", aldus Valverde.