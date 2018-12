Criminelen maken miljoen euro buit na 'spectaculaire inbraak' bij Thiago Silva

Thiago Silva is zaterdagavond het slachtoffer geworden van een 'spectaculaire inbraak', zo meldt l'Équipe.

TTijdens de wedstrijd tegen Nantes (1-0 zege) werd voor een miljoen euro buitgemaakt in het huis van de verdediger van Paris Saint-Germain, in het zestiende arrondissement van Parijs.

hiago Silva woont volgens het sportblad in een 'ultraveilige' omgeving en bovendien heeft PSG onlangs geïnvesteerd in beveiligingsmaatregelen voor alle spelers van de club. Toch slaagden een of meerdere criminelen erin om het huis van Thiago Silva binnen te komen via het dak. De politie onderzoekt de zaak; er zijn nog geen aanhoudingen verricht.



Volgens l'Équipe is onder meer een horloge ter waarde van liefst 600.000 euro gestolen. Eind vorige maand werd bij ploeggenoot Eric Maxim Choupo-Moting nog een totaalbedrag van 600.000 euro buitgemaakt bij een inbraak, tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool (2-1 zege) in het Parc des Princes.