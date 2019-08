'Coutinho op huurbasis naar Noord-Londen'

Philippe Coutinho staat mogelijk voor een terugkeer in Engeland. De Braziliaan wordt gelinkt aan Arsenal.

L'Equipe schrijft dinsdag dat Coutinho op huurbasis de overstap gaat maken naar het Emirates Stadium. Eerder deze zomer werd de middenvelder nog in verband gebracht met een terugkeer bij , waar hij tussen januari 2013 en januari 2018 al speelde. Jürgen Klopp stelde echter dat de Zuid-Amerikaan veel te duur zou zijn.

betaalde The Reds circa 120 miljoen euro om Coutinho over te nemen. De 27-jarige spelmaker heeft die transfersom nog niet helemaal waargemaakt in Camp Nou. Vorig seizoen kwam de Braziliaan in 53 officiële wedstrijden van de Catalanen in actie, waarin hij elf goals en drie assists op zijn naam schreef.

Lees beneden verder

versterkte zich eerder deze transferperiode met Gabriel Martinelli, Dani Ceballos, William Saliba en Nicolas Pépé. Daar stond het vertrek van onder meer Aaron Ramsey tegenover, terwijl de Londenaren dinsdag bevestigden dat Laurent Koscielny terugkeert naar Frankrijk. De aanvoerder gaat aan de slag bij Girondins .

Hoewel Coutinho een welkome versterking voor The Gunners zou zijn, lijkt de club meer op zoek te zijn naar nieuwe verdedigers. De namen van Dayot Upamecano ( ) en Daniele Rugani ( ) worden het vaakst genoemd.

Arsenal speelt zondag z'n eerste competitieduel van het nieuwe seizoen, uit bij . Een week later komt op bezoek.