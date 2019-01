Coutinho heeft ondanks reserverol toekomst bij Barcelona

Philippe Coutinho heeft te horen gekregen dat hij nog zeker een toekomst heeft bij Barcelona, ondanks dat hij amper speelt.

De Catalaanse koploper van La Liga nam Coutinho in januari 2018 voor een slordige 120 miljoen euro over van Liverpool. Door bonussen kan die transfersom nog met 40 miljoen oplopen. Coutinho heeft in Barcelona moeite om aan zijn prijskaartje te voldoen en hij krijgt van Ernesto Valverde de laatste weken zelden een basisplaats.



Coutinho verscheen op 2 december tegen Villarreal (2-0 winst) voor het laatst aan de aftrap in een competitieduel. Zondag moest hij genoegen nemen met een invalbeurt van slechts zes minuten. Toch houdt Barça vertrouwen in hem. "Philippe is een ervaren speler en hij is één van de beste voetballers van Europa", vertelt directeur Guillermo Amor aan Movistar. "Of hij nou vijf minuten of negentig minuten speelt, hij is er altijd klaar voor."



Volgens Amor denkt Coutinho vooral aan het teambelang in plaats van zichzelf. "Hij heeft voor Barcelona altijd goed gespeeld en hij zou iedere wedstrijd kunnen starten. Zijn contract loopt nog een paar jaar door, dus hij heeft ons nog veel te geven." De Braziliaan kreeg vorig jaar bij zijn komst een verbintenis tot medio 2023.



Tot nu toe speelde Coutinho dit seizoen 22 duels in alle competities, waarvan vijftien als basisspeler. Hij leverde vijf goals en vier assists af, maar in Catalonië verwacht men meer van hem. Met de 26-jarige middenvelder dus als late invaller won Barcelona zondag met 1-2 van Getafe. Het gat met nummer twee Atlético Madrid, dat gelijkspeelde tegen Sevilla (1-1), is vijf punten. Real Madrid heeft door een 0-2 nederlaag tegen Real Sociedad al tien punten achterstand.