Courtois wordt eerste keus van Zidane, Keylor Navas mag vertrekken bij Real Madrid

Thibaut Courtois wordt volgend seizoen de eerste keus onder de lat bij Real Madrid en dat heeft gevolgen voor Keylor Navas.

heeft via trainer Zinédine Zidane aan Navas laten weten dat Courtois tijdens het seizoen 2019/20 de eerste doelman wordt, zo kan Goal bevestigen.

De Costa Ricaan zal de club waarschijnlijk verlaten deze zomer, iets wat als eerste gemeld werd door La Sexta , nadat hem is verteld dat hij niet langer in staat zal zijn om de strijden voor een basisplaats.

Navas' vasthoudendheid om zijn waarde te bewijzen en de kritiek te overwinnen in zijn vijf jaar bij de club hebben van hem een favoriet gemaakt van Zidane op en naast het veld, maar het besluit is genomen.

Het aantrekken van Courtois afgelopen zomer was een strategische zet van de Madrilenen, waar de club plannen voor de toekomst maakte en het de Belg voor een gereduceerde prijs kon vastleggen aangezien hij zijn laatste contractjaar bij inging.

De terugkeer van Zidane als trainer voedde de hoop van Navas om bij de club te blijven, maar de clubleiding wil vasthouden aan hun oorspronkelijke plan en ziet dat Courtois meer brengt op het veld.

Navas zal de laatste wedstrijd van het seizoen starten - tegen in het Santiago Bernabéu zondag - en hij krijgt zodoende de kans om afscheid te nemen van de fans en het team.

Na vijf seizoenen bij Real verlaat Navas de club met een goed gevulde prijzenkast: drie Champions Leagues, één LaLiga-titel, drie Europese Super Cups, vier WK voor Clubteams-titels en één Spaanse Super Cup.

Toen hij werd overgenomen van , werd de 32-jarige vaak gezien als een tweede keus, maar hij verloor nooit het vertrouwen in zichzelf en bleef zich een weg terug banen in de basisopstelling, vooral onder Zidane.

Navas speelde 161 wedstrijden voor Real Madrid - 162 als hij afscheid neemt tegen Betis - en kreeg 157 tegendoelpunten en hield 52 keer 'de nul'. Hij zal altijd herinnerd worden als de speler die de twijfels wegnam en vanwege zijn grote prestaties in de .

Een saillant detail is dat Navas bijna nooit zoveel succes had gekend. In 2015 stonden Los Blancos op het punt om David de Gea vast te leggen en Navas zou op zijn beurt naar vertrekken, alleen op het laatste moment ketste de transfer af.