Courtois: "Niemand praat bij Real Madrid over Ronaldo"

Thibaut Courtois erkent dat Real Madrid het lastig heeft gekregen nadat Cristiano Ronaldo afgelopen zomer naar Juventus vertrok.

Na de slechte seizoensstart onder Julen Lopetegui zijn de prestaties onder leiding van zijn vervanger Santiago Solari beter. Toch staat Real Madrid in La Liga nog wel tien punten achter koploper Barcelona. Courtois stelt echter dat het vertrek van Ronaldo in Madrid nooit ter sprake komt.



"Er wordt in de kleedkamer niet over hem gepraat. Het zijn vooral de media die zijn naam noemen", vertelt de Belgische keeper in Het Laatste Nieuws. "We hebben dit seizoen wedstrijden verloren waarin we tien kansen kregen, maar niet scoorden. Ondertussen maakte Ronaldo er dan twee voor Juventus. Dan is het makkelijk om over hem te praten."



"Als Ronaldo vertrekt en er is geen echte topspits als vervanger, dan weet je dat het een moeilijk jaar wordt", gaat Courtois verder. "Ineens vallen er vijftig goals weg. Je hoopt dat Bale en Benzema meer gaan scoren en deels doen ze dat ook. We hebben de afgelopen weken progressie geboekt. We hebben de wereldbeker gewonnen en we zitten nog in de Champions League en Copa del Rey."



Real Madrid speelt zondagavond een thuiswedstrijd tegen Deportivo Alavés. Daarna volgen vanaf woensdag binnen een week drie loodzware uitwedstrijden tegen Barcelona (halve finale Copa del Rey), Atlético Madrid (competitie) en Ajax (Champions League). De return van de achtste finale tegen de Amsterdammers is op dinsdag 5 maart.