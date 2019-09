Courtois in crisis! Real Madrid-doelman in slechtste vorm ooit

De Belgische keeper won de Gouden Schoen op het WK 2018, maar zijn optredens in het Santiago Bernabéu zijn vooralsnog allesbehalve indrukwekkend.

Met het vertrek van Keylor Navas naar Paris Saint-Germain is shirtnummer 1 vrij bij , maar het is misschien maar goed dat Thibaut Courtois vasthoudt aan nummer 13.

Nooit speelde de Belg met het voor keepers gebruikelijke rugnummer één, want bij al zijn clubs speelde hij met het ongeluksgetal sinds hij dat nummer kreeg bij in 2011.

Inmiddels speelt hij na een avontuur bij voor aartsrivaal Real Madrid en het feit dat hij ook hier met nummer dertien speelt, krijgt steeds meer symbolische waarde als je kijkt naar zijn twijfelachtige optredens.

De sluitpost hield zijn doel al elf competitiewedstrijden op rij niet schoon en dat is de langste reeks in zijn spelersloopbaan. Hij kreeg in die duels liefst 16 goals tegen, hetgeen bijna 1,5 tegentreffers per wedstrijd oplevert.

In Real's laatste wedstrijd tegen ging de 27-jarige tweemaal de mist in met schoten die hij maar matig verwerkte en die via de rebound tot treffer werden gepromoveerd.

Hij was voor een groot deel debet aan het puntverlies (2-2) en het ergste is dat de fans inmiddels niet anders meer verwachten van de speler die vorig jaar werd gekocht als 's werelds beste keeper van het moment.

Courtois schitterde voor België op het WK in Rusland en maakte liefst 27 reddingen, waarmee hij al zijn concurrenten overtrof. Ook hield hij driemaal zijn doel schoon en werd hij terecht bewierookt met de Gouden Handschoen.

Die prijs won hij ook in seizoen 2016/17 in de Premier League, waar hij vier succesvolle seizoenen bij Chelsea kende, tot hij in augustus 2018 werd verleid om terug te keren naar de stad van zijn kinderen, Madrid.

Aanvankelijk had hij moeite om de concurrentiestrijd van Navas te winnen, maar hij slaagde evenwel in die missie. Nu gooit hij zijn reputatie echter weer te grabbel en wordt hij zelfs al 'de Belgische Joe Hart' genoemd.

Het hielp natuurlijk niet dat Real er vorig seizoen collectief weinig van bakte, maar Courtois' statistieken in het Santiago Bernabéu zijn desondanks opvallend slecht.

In dertig competitiewedstrijden kreeg hij veertig tegengoals, hield hij slechts achtmaal de nul en stopte hij zo'n 65 procent van alle schoten, tegenover de 70 en 72 procent die hij bij Chelsea en Atlético kon overleggen.

Over alle competities genomen kreeg Courtois gemiddeld 1,37 doelpunt per wedstrijd tegen. Dat is een shoquerend verschil ten opzichte van de 0.81 die hij onder de defensiever denkende coach Diego Simeone bij Atlético.

Toch kreeg hij nauwelijks meer schoten te verwerken bij Real dan bij de stadsgenoot, dus biedt hij zijn huidige trainer Zinédine Zidane alle redenen om te twijfelen aan zijn houdbaarheidsdatum.

"Keylor - ik ben dol op hem, maar ik houd ook van Courtois", stelde Zidane in maart van dit jaar, toen hij Navas plots weer de voorkeur gaf boven Courtois.

"Thibaut heeft laten zien dat hij een goee keeper is, maar ik wil dat Keylor zich ook belangrijk blijft voelen. Real heeft twee, drie of zelfs vier geweldige keepers nodig, zodat de coach altijd een probleem heeft."

"Je kunt niet meedoen aan vier, vijf of zes competities met maar een geweldige doelman", stelde Zidane, die Navas zag vertrekken en Alphonse Areola ervoor in de plek terug zag komen.

Areola is geen speler die snel genoegen neemt met de bank, zeker niet nu de Franse bondscoach Didier Deschamps heeft gezegd dat hij moet spelen om in beeld te blijven bij de wereldkampioen.

"We zullen binnenkort zien of ik een probleem heb of niet. Het is altijd belangrijk dat keepers speeltijd krijgen. De situatie is nu wat gecompliceerd. Als hij niet speelt, kan het problematisch worden", aldus Deschamps.

Areola maakte in het verleden al indruk in Spanje bij Villarreal en de 26-jarige kreeg in Parijs ook de voorkeur boven Gianluigi Buffon. Nu wordt hij door Real Madrid gehuurd om Courtois scherp te houden.

Lees beneden verder

De Belg verklaarde in het voorseizoen nog niet te twijfelen aan zijn positie. "Ik denk dat het wel duidelijk is wie eerste keeper is. Ik voel het sterker dan ooit", pochte Courtois in gesprek met Het Nieuwsblad .

"Ik heb hard getraind en ik ben fit. Mijn vetpercentage is was aan het begin van de zomer 8,8 procent en ik kwam terug bij de club met 8,1 procent. Ik hoop zo door te kunnen gaan en te blijven verbeteren."

Hoewel hij dus wat vet heeft verloren, moet Courtois het zoeken in andere oplossingen. De fouten moeten uitgebannen worden, want anders komt zelfs de beste keeper van het WK op de bank te zitten.