Courtois haalt uit naar 'leugenachtige' media: "Het is respectloos"

Thibaut Courtois werd onlangs in de rust gewisseld van het Champions League-duel van Real Madrid met Club Brugge (2-2).

De Belgische doelman zou last hebben gehad van angstaanvallen, al kwam enkele dagen later in een officieel persbericht van Real naar voren dat het om buikgriep ging. Courtois hekelt dan ook de onjuiste berichtgeving in de Spaanse media.

"Ik weet wat het is om in de absolute top te spelen", zegt Courtois in gesprek met Marca. "Ik zit goed in mijn vel en heb zeker geen last van angstaanvallen. De media hebben een bepaalde verantwoordelijkheid en moeten niet met leugens aankomen. Er zijn namelijk mensen die daadwerkelijk met dergelijke problemen kampen. Het is respectloos naar de speler en de mensen die echt angstaanvallen ondervinden."

"Ik ben gelukkig en werk hard, zodat ik de supporters van Real vreugde kan schenken", aldus Courtois, die weet dat de toeschouwers in het Santiago Bernabéu doorgaans erg kritisch zijn. "Dat beseffen wij als spelers maar al te goed. We doen er dan ook alles aan om ervoor te zorgen dat er regelmatig applaus klinkt in het stadion."

Courtois werd tegen Club afgelost door Alphonse Aréola en Real hield uiteindelijk een punt over aan het thuisduel in de groepsfase van het miljardenbal (2-2).

Courtois voelt zich nu weer stukken beter en wil dan ook niet te lang stilstaan bij de gebeurtenis van ruim een week geleden. "Het was gewoon een zware griep, wat zeker geen pretje is. Ik ben nu volledig hersteld en heb de trainingen van maandag en dinsdag bijna volledig kunnen afwerken. Woensdag heb ik de training zelfs helemaal afgemaakt. Ik voel me weer goed en ben zelfs een paar kilo afgevallen." Courtois won donderdagavond als sluitpost van België met 9-0 van San Marino en staat zondag tegenover Kazachstan.