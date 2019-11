Courtois gepasseerd bij Real Madrid, basisplaats voor Bale

Thibaut Courtois moet tegen Deportivo Alaves op de bank plaatsnemen bij Real Madrid. Gareth Bale krijgt wel een basisplaats.

De Koninklijke aast in op eerherstel nadat het vier dagen geleden niet verder kwam dan een teleurstellend 2-2 gelijkspel tegen Paris Saint-Germain in de .

Real leidde tien minuten voor tijd nog met 2-0, maar een enorme fout van Courtois luidde de aansluitingstreffer van Kylian Mbappé in, waarna Pablo Sarabia twee minuten later voor de puntendeling zorgde.

De grote blunder van Courtois kost hem nu zijn basisplaats, want Alphonse Areola mag onder de lat plaatsnemen van trainer Zinédine Zidane. Voorin krijgt Bale het vertrouwen.

De Welshman kreeg op 5 oktober voor het laatst een basisplaats tegen Granada (4-2) en daarna kampte hij volgens met fysiek ongemak.

Tijdens de EK-kwalificatiewedstrijden met Wales speelde hij echter wel twee volle wedstrijden, waardoor zijn loyaliteit aan Real in twijfel werd getrokken door veel supporters.

Bale's toekomst in de Spaanse hoofdstad is al tijden onderwerp van gesprek, maar Zidane benadrukte deze week dat de 30-jarige aanvaller nog steeds een belangrijk selectielid is.

Met een overwinning stijgt Real Madrid in ieder geval tijdelijk naar de koppositie in Spanje. heeft nu nog evenveel punten, maar een beter doelsaldo.

De Catalanen spelen zondagavond uit tegen , terwijl nummer 3 het eerder op de zondag in eigen huis opneemt tegen Leganés.