Courtois deelt voorkeur: "Ik zie Hazard liever komen dan Neymar"

Real Madrid beleeft vooralsnog geen goed seizoen en wordt als vanouds gelinkt aan de allergrootste namen. Doelman Thibaut Courtois deelt zijn voorkeur

De Belgische doelman beleefde een aantal turbulente eerste maanden bij Real Madrid met tegenvallende resultaten en het snelle ontslag van trainer Julen Lopetegui. Na een moeizame start onder opvolger Santiago Solari lijkt de Koninklijke de weg naar boven inmiddels echter weer in te hebben geslagen en de Belgische doelman krijgt volgend seizoen mogelijk gezelschap van een oude bekende.

Eden Hazard staat naar verluidt hoog op het verlanglijstje van de Spaanse grootmacht en een bod op de sterspeler van Chelsea is volgens eerdere berichten uit België slechts een kwestie van tijd. Courtois zelf wil vooralsnog niet te veel vooruitlopen op de eventuele komst van zijn voormalige ploeggenoot bij the Blues: “"Ik weet niet wat er gaat gebeuren"”, steekt hij van wal in gesprek met Het Nieuwsblad.



“"Dat is ook geen vraag voor mij, maar voor de voorzitter en het management. De ploeg is wat ze nu is. Je ziet dat we kwaliteit hebben, alleen lukt scoren soms niet"”, legt hij uit. Real nam afgelopen zomer afscheid van de naar Juventus vertrokken Cristiano Ronaldo en wordt sindsdien in verband met een aantal grote namen die in de voetsporen van de Portugees zouden moeten treden.



Naast Hazard wordt Paris Saint-Germain-aanvaller Neymar ook regelmatig gelinkt aan een verhuizing naar het Santiago Bernabéu. Courtois weet echter wel aan wie hij de voorkeur zou geven: “"Neymar of Hazard? Dan kies ik voor Eden, natuurlijk. Ik mag hem heel graag, maar de keuze is aan het bestuur.”" De 28-jarige Hazard beschikt over een tot medio 2020 doorlopend contract bij Chelsea, waardoor de Engelsen aankomende zomer afscheid van hem zullen moeten nemen als zij nog een flinke transfersom willen incasseren.