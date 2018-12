Courtois begrijpt frustratie: "Ik weet zeker dat hij het niet makkelijk heeft"

Thibaut Courtois ruilde Chelsea afgelopen zomer in voor een avontuur bij Real Madrid.

Na een concurrentiestrijd met Keylor Navas is de Belgische doelman nu de eerste keus onder de lat bij de Koninklijke. Courtois benadrukt dat hij een geweldige werkrelatie heeft met Navas, die naar verluidt zou azen op een vertrek uit het Santiago Bernabéu.

"Er is sprake van wederzijds respect, we kunnen geweldig met elkaar werken", wordt Courtois geciteerd door Marca . "We praten over een speler die drie Champions League-titels op zijn naam heeft staan. Ik weet zeker dat hij het niet makkelijk heeft op de bank", zegt de Belgisch international, die afgelopen zomer tot medio 2024 tekende bij de Spaanse grootmacht.



'"Als voetballers weten we allemaal dat we hard moeten werken en als dat niet gebeurt, ben je je plek niet meer zeker. Voor een doelman is het voordelig om meerdere keren per week in actie te komen. Als dat helemaal niet gebeurt, dan is dat frustrerend, dat begrijp ik. Maar het is de trainer (Santiago Solari, red.) die de beslissingen neemt."



De 32-jarige Costa Ricaan, die nog tot de zomer van 2020 onder contract staat in Madrid, is sinds de komst van Courtois veroordeeld tot een bijrol. El Confidencial meldt dat Unai Emery, manager van Arsenal, de keeper graag naar Londen wil halen deze winter. Real zou de routinier voor naar verluidt dertien miljoen euro of meer willen laten gaan.