Corriere dello Sport zet vraagtekens bij hetze: "Wie noemen jullie racistisch?"

De kritiek op Corriere dello Sport was donderdag niet mis.

De Italiaanse krant plaatste Romelu Lukaku en Chris Smalling op de voorpagina met de ondertitel 'Black Friday'. Onder meer en spraken schande van de opvallende cover. Het Italiaanse medium komt vrijdag wederom met een spraakmakende tekst op de voorpagina. "Wie noemen jullie racistisch?"

"Dit is simpelweg het lynchen van een krant, die zich al een eeuw lang inzet voor vrijheid en gelijkheid", schrijft het hevig bekritiseerde Corriere dello Sport vrijdag verder in een verklaring.

"Voor degenen die het willen en kunnen begrijpen was 'Black Friday' een lofzang op de geweldige rijkdom aan diversiteit die de voetbalsport kent. Het was slechts een onschuldige kop van een krant die al een eeuw lang hartstochtelijk alle waarden van de voetbalsport verdedigt. Het wordt helaas alleen neergezet als gif, door mensen die dolgraag gif willen spuwen."

Lees beneden verder

Hoofdredacteur Ivan Zazzaroni deelt daarnaast een sneer uit aan Inter en Roma, die zijn krant tot januari in de ban hebben gedaan. De Italiaanse krant heeft zelfs al ruim anderhalf jaar geen interview meer gehad met een speler van Roma.

"Als jullie niet met ons willen praten omdat jullie niet kunnen omgaan met onze vrijheid om kritiek te hebben, dan heeft dat echt niets te maken met 'Black Friday'. Het is in dat geval beter om het 'Black Out' te noemen."

Lukaku liet donderdag aan duidelijkheid niets te wensen over. Corriere dello Sport heeft in de ogen van de Inter-aanvaller duidelijk gefaald met de 'Black Friday'-cover. "In plaats van te focussen op de wedstrijd tussen de twee ploegen (Inter speelt vrijdagavond tegen Roma, red.) komt Corriere dello Sport met de domste titel die ik ooit in m'n voetbalcarrière heb gezien."