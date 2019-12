Corriere dello Sport shockeert met bizarre voorpagina: 'Black Friday'

De Italiaanse sportkrant Corriere dello Sport heeft voor commotie gezorgd in Italië en op sociale media.

Op de voorpagina wordt aandacht besteed aan de wedstrijd tussen en van vrijdagavond. Romelu Lukaku en Chris Smalling staan met een foto uitvergroot op de voorkant van de krant, waarbij is gekozen voor de kop: 'Black Friday'.

"Beide spelers namen een sterke positie in tegen racisme. Ze zijn het symbool van de wederopstanding van hun teams."

"In vergelijking met vorig jaar haalden de ploegen meer punten en ze willen hun spelers niet kwijt", zo verklaart Corriere dello Sport de keuze voor de kop en foto's van de Belgische aanvaller en Engelse verdediger.

Ondanks de uitleg krijgt een van de grootste sportkranten van Italië op sociale media stevige kritiek te verwerken over de kop. De keuze voor de voorpagina is merkwaardig, zeker in een periode waarin alle Italiaanse clubs uit de zich gezamenlijk hebben uitgesproken tegen racisme.

In een open brief is een oproep gedaan om iets te doen tegen het racisme in het Italiaanse voetbal. De twintig clubs willen de handen ineen slaan om de racistische incidenten in de stadions te beëindigen.

"We moeten erkennen dat we een serieus probleem hebben met racisme. Een probleem waar we de afgelopen jaren te weinig tegen hebben gedaan", schrijven de clubs in de brief.

"De beelden van spelers die racistisch worden bejegend in het Italiaanse voetbal zijn dit seizoen door de hele wereld bekeken en besproken, tot schaamte van ons allemaal. Niemand zou ooit slachtoffer mogen zijn van racisme, binnen of buiten het voetbal, en we kunnen er niet langer over zwijgen of wachten tot het op magische wijze verdwijnt."

Ook AS Roma heeft met verbazing gereageerd op de voorpagina van de krant. Via sociale media laat de werkgever van Smalling zich kritisch uit op de keuze van het dagblad.