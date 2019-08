Corriere dello Sport: Italiaanse topclubs sluiten 'anti-Juventus-alliantie'

Napoli, AS Roma en Internazionale willen koste wat het kost voorkomen dat Mauro Icardi naar Juventus vertrekt.

De Corriere dello Sport schrijft dat de drie clubs een plannetje hebben bedacht om de 26-jarige spits bij la Vecchia Signora vandaan te houden. Om een overstap van Icardi naar te voorkomen, moet er een behoorlijke carrousel ontstaan tussen de drie clubs.

De carrousel komt alleen in werking als de eerste stap neemt om Icardi over te nemen van . Volgens de door de Italiaanse sportkrant geschetste plannen laten i Partenopei dan op hun beurt Arkadiusz Milik naar vertrekken. Als de Romeinen zich versterken met de Poolse spits, is men bereid om Edin Dzeko als opvolger van Icardi naar Internazionale te laten vertrekken.

Internazionale wil in een eventuele overgang van Icardi naar Napoli een clausule laten opnemen die voorkomt dat Juventus hem in de toekomst kan oppikken. Het voornaamste probleem is op dit moment echter dat de Argentijnse spits zijn zinnen heeft gezet op een transfer naar de regerend kampioen van Italië. Fabio Paratici, sportief directeur van Juventus, weigerde eerder deze week om in te gaan op de vermeende belangstelling voor Icardi.

"Icardi is een speler van Internazionale, dus we zullen het alleen hebben over de spelers in onze selectie. We hebben met Gonzalo Higuaín en Mario Mandzukic twee geweldige spitsen. Laten we het alleen over onze spelers hebben", zei Paratici in gesprek met Sky Italia .

Terwijl de transferdeadline nadert, zit Internazionale nog altijd in de maag met Icardi. De Argentijnse spits heeft zeker geen toekomst bij i Nerazzurri , maar moet wel tientallen miljoenen euro's opleveren.