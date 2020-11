Coronavirus slaat toe bij FC Twente op weg naar wedstrijd tegen PSV

FC Twente heeft woensdag een coronageval naar buiten gebracht. De club meldt dat bij Queensy Menig het coronavirus is vastgesteld.

De aanvaller heeft geen klachten, maar is wel direct in isolatie gegaan. Menig is de eerste speler van die besmet is met het coronavirus. SC is daardoor de enige overgebleven -club zonder coronabesmettingen.

Uit het bron- en contactonderzoek dat heeft plaatsgevonden is naar voren gekomen dat Godfried Roemeratoe in de directe omgeving van Menig is geweest. Daarom moet de 21-jarige middenvelder voorlopig in quarantaine.

Het wegvallen van het tweetal is een hard gelag voor trainer Ron Jans, onder wie Menig en Roemeratoe dit seizoen een basisplaats hebben. Volgen TC Tubania is het nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de opstelling van zondag voor het duel met .



Op weg naar de thuiswedstrijd van zondagmiddag (16.45 uur) kreeg Jans ook goed nieuws te verwerken. Danilo en Tyronne Ebuehei keren fit terug van hun interlandverplichtingen. Het tweetal kwam dinsdagavond niet in actie voor respectievelijk de Olympischie ploeg van Brazilië en de nationale ploeg van Nigeria.

Zij keren derhalve zonder kleerscheuren terug naar Enschede en zijn naar verwachting tegen PSV inzetbaar. Vanavond komt Václav Cerny nog in actie met Tsjechië tegen Slowakije, terwijl Joël Drommel op de bank zit bij het -duel tussen Polen en Nederland.