Coremans ontkent opzet bij bizarre kopstoot en wijst naar provocatie Sierhuis

Sparta Rotterdam verloor zondag met 2-0 van FC Groningen, maar na afloop ging het vooral over de kopstoot van Tim Coremans.

De doelman van de Rotterdammers vloerde Kaj Sierhuis in de slotfase van de wedstrijd en moest met een rode kaart vertrekken van scheidsrechter Kevin Blom. Coremans laat na afloop weten dat zijn actie niet bewust was.

"Hij (Sierhuis, red.) trekt me aan mijn arm. Ik draai om en ik weet niet dat hij al zo dichtbij is. Ik moet me gewoon niet laten provoceren, laten we het daarop houden. Gewoon stom", zegt de keeper in gesprek met FOX Sports. "Ik zag hem niet, maar ik moet me ook niet laten provoceren om te draaien. Het was niet mijn bedoeling om hem een kopstoot te geven."



"Ik zou dom zijn als ik dat bewust doe. Ik moet me vooral niet laten verleiden om in die situatie te komen", vervolgt de doelman, die wel weet dat hij een schorsing kan verwachten. "Dat zien we wel. Ik ga eerst maar gewoon keihard trainen." Henk Fraser vond dat Coremans niet moest reageren op Sierhuis. De trainer van Sparta wijst ook naar Sierhuis.



"Ik denk ook dat Sierhuis een stap naar voren deed. Maar het blijft een terechte kaart, de scheidsrechter heeft ook een goede wedstrijd gefloten. Het is ook ongelukkig. Ten eerste moet hij niet reageren. En op het moment dát hij reageert, is Sierhuis dichterbij dan hij had verwacht."

"Hij is totaal niet zo'n speler... Ik heb het gevoel dat het niet bewust was, maar als je naar de beelden kijkt, dan heeft de scheidsrechter gelijk. Het is een rode kaart", besluit Fraser.