Copa América lonkt voor David Neres: "Vinicius heeft een kans gemist"

David Neres heeft zichzelf tijdens zijn eerste interland voor Brazilië een enorm goede dienst bewezen met een droomstart bij de Goddelijke Kanaries.

De aanvaller maakte dinsdagavond als invaller voor Richarlison zijn opwachting in de oefeninterland tegen Tsjechië (1-3 winst) en had met een assist én een voorassist een belangrijk aandeel in de twee doorslaggevende doelpunten van Gabriel Jesus in de slotfase.

Neres was aanvankelijk niet geselecteerd voor de oefenduels met Panama en Tsjechië, maar Vinicius Junior raakte in het -weerzien tussen en geblesseerd aan zijn enkel en moest afhaken. Bondscoach Tite riep Neres op en daar had hij na het optreden van de 22-jarige aanvaller in Praag zeker geen spijt van.



Tite maakte na de zege duidelijk dat Vinicius goed zal moeten spelen voor Real Madrid om in aanmerking te komen voor een plek in de selectie voor de Copa América. De tiener zal hoe dan ook waarschijnlijk pas begin mei zijn rentree in de hoofdmacht van de Koninklijke kunnen maken en het Zuid-Amerikaanse landentoernooi gaat een maand later van start.



"Vinicius heeft een kans gemist. Hij zal heel goed moeten spelen bij zijn club. Neres zal ook heel goed moeten spelen voor zijn club", benadrukte Tite. "En dat geldt ook voor Richarlison, die die gebruik heeft gemaakt van de situatie inzake de geblesseerde Pedro. We zeggen tegen iedereen: 'speel goed bij je club'. We steunen ze, we volgen ze en uiteindelijk is de vorm waarin ze verkeren, doorslaggevend."