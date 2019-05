Copa América 2019: Gastland, loting, wedstrijden, uitslagen & alles wat je moet weten

Zuid-Amerika heeft een aantal van de grootste voetbalsterren voortgebracht en ze staan deze zomer op het internationale podium tegenover elkaar.

De 46e editie van de Copa América vindt dit jaar plaats en de beste landen van Zuid-Amerika nemen het tegen elkaar op in jacht naar de eindzege.

Zwaargewichten in het voetbal zoals Argentinie en Brazilië zullen van de partij zijn, evenals het meest succesvolle land van het toernooi, Uruguay.

Met een aantal van de beste spelers ter wereld aanwezig, inclusief Neymar en mogelijk Lionel Messi, belooft het een zeer interessante editie te worden.

Vooruitlopend op het toernooi geeft Goal je alle informatie die je moet weten, inclusief wanneer het is, de aanwezige landen, wedstrijden, uitslagen en meer.

Wanneer is de Copa América 2019?

De Copa América 2019 zal op 14 juni van start gaan en zal drie weken duren tot de finale op 7 juli .

De groepswedstrijden eindigen op 24 juni en dan zal er drie dagen rust zijn voordat de knock-out wedstrijden vanaf 27 juni worden gespeeld.

Schema Copa América 2019

Fase toernooi Data Groepsfase 14 juni - 24 juni Kwartfinales 27 juni - 29 juni Halve finales 2 -3 juli Kleine finale 6 juli Finale 7 juli

Dit zal het laatste Copa América-toernooi zijn dat in een oneven jaar wordt gespeeld, waarbij de CONMEBOL een verandering heeft geïnitieerd.

Vanaf 2020 zal de Copa América dezelfde kalender volgen als het EK van de UEFA.

Groepsfase Copa América 2019

Op 24 januari vond de loting voor de Copa 2019 plaats en werden de twaalf meespelende landen aan het toernooi verdeeld in drie groepen.

Deelnemende landen Copa América 2019

Land Federatie Argentinië CONMEBOL Bolivia CONMEBOL Brazilië CONMEBOL Chili CONMEBOL Colombia CONMEBOL Ecuador CONMEBOL Paraguay CONMEBOL Peru CONMEBOL Uruguay CONMEBOL Venezuela CONMEBOL Japan AFC Qatar AFC

Zoals te zien, zijn er tien vertegenwoordiger van de CONMEBOL en twee extra landen van de AFC, Qatar en Japan, die de uitnodigingen hebben aanvaard om deel te nemen.

Het is de eerste Copa América waarin geen landen van de CONCACAF vertegenwoordigd zijn.

Groep A stand, wedstrijden & uitslagen

Pos Team Wd W G V DS Pnt 1 Brazilië (T) 🇧🇷 0 0 0 0 0 0 2 Peru 🇵🇪 0 0 0 0 0 0 3 Venezuela 🇻🇪 0 0 0 0 0 0 4 Bolivia 🇧🇴 0 0 0 0 0 0

Wedstrijden Group A

Datum Wedstrijd Tijd (GMT / EST) Stadion 14 juni Brazilië vs Bolivia 2:30 / 21:30 Estadio do Morumbi, São Paulo 15 juni Venezuela vs Peru 21:00 / 16:00 Arena do Grêmio, Porto Alegre 18 juni Bolivia vs Peru 23:30 / 18:30 Estadio do Morumbi, São Paulo 18 juni Brazilië vs Venezuela 2:30 / 21:30 Itaipava Arena Fonte Nova, Salvador 22 juni Peru vs Brazilië 21:00 / 16:00 Estadio do Morumbi, São Paulo 22 juni Bolivia vs Venezuela 21:00 / 16.00 Estadio Mineirão, Belo Horizonte

Groep B stand, wedstrijden & uitslagen

Pos Team Wd W G V DS Pnt 1 Argentinië 🇦🇷 0 0 0 0 0 0 2 Colombia 🇨🇴 0 0 0 0 0 0 3 Paraguay 🇵🇾 0 0 0 0 0 0 4 Qatar 🇶🇦 0 0 0 0 0 0

Wedstrijden Groep B

Datum Wedstrijd Tijd (GMT / EST) Stadion 15 juni Argentiníë vs Colombia 0:00 / 19:00 Itaipava Arena Fonte Nova, Salvador 16 juni Paraguay vs Qatar 21:00 / 16:00 Estadio do Maracanã, Rio de Janeiro 19 juni Colombia vs Qatar 23:30 / 18:30 Estadio do Morumbi, São Paulo 19 juni Argentinië vs Paraguay 2:30 / 21:30 Estadio Mineirão, Belo Horizonte 23 juni Qatar vs Argentinië 21:00 / 16:00 Arena do Grêmio, Porto Alegre 23 juni Colombia vs Paraguay 21:00 / 16:00 Itaipava Arena Fonte Nova, Salvador

Group C stand, wedstrijden & uitslagen

Pos Team Wd W G V DS Pnt 1 Chili 🇨🇱 0 0 0 0 0 0 2 Ecuador 🇪🇨 0 0 0 0 0 0 3 Japan 🇯🇵 0 0 0 0 0 0 4 Uruguay 🇺🇾 0 0 0 0 0 0

Wedstrijden Groep C

Datum Wedstrijd Tijd (GMT / EST) Stadion June 16 Uruguay vs Ecuador 0:00 / 19:00 Estadio Mineirão, Belo Horizonte June 17 Japan vs Chili 1:00 / 20:00 Estadio do Morumbi, São Paulo June 20 Uruguay vs Japan 1:00 / 20:00 Arena do Grêmio, Porto Alegre June 21 Ecuador vs Chili 1:00 / 20:00 Itaipava Arena Fonte Nova, Salvador June 24 Chili vs Uruguay 1:00 / 20:00 Estadio do Maracanã, Rio de Janeiro June 24 Ecuador vs Japan 1:00 / 20:00 Estadio Mineirão, Belo Horizonte

Gastheer Copa América 2019

Brazilië zal de 2019-editie van het toernooi organiseren en het zal de eerste keer zijn sinds 1989.

Het wordt de vijfde keer dat de Copa América in Brazilië wordt gehouden, waar het land eerder gastheer was in 1919, 1922, 1949 en dus in 1989.

Stadions Copa América 2019

Stadion Stad Capaciteit Estadio do Maracanã Rio de Janeiro 74,738 Estadio do Morumbi São Paulo 67,428 Estadio Mineirão Belo Horizonte 58,170 Arena do Grêmio Porto Alegre 55,662 Itaipava Arena Fonte Nova Salvador 51,900 Arena Corinthians São Paulo 49,205

De wedstrijden vinden plaats in zes stadion verspreid over vijf steden, wat je kunt zien in bovenstaande tabel.

De openingswedstrijd wordt gespeeld in Estadio do Morumbi - de thuisbasis van São Paulo in São Paulo en de finale vindt plaats in het Maracanã in Rio de Janeiro.

Welk land won de laatste Copa América?

Chili is de titelverdediger na het winnen van de Copa América Centenario in 2016 in de Verenigde Staten.

La Roja, toen onder leiding van Juan Antonio Pizzi, versloeg Argentinië na strafschoppen in de finale. Het was Chili's tweede opeenvolgende winst na hun eerste zege in 2015.

Nadat beide ploegen na negentig minuten en extra tijd niet voor een beslissing hadden gezorgd, ging de wedstrijd naar strafschoppen en zegevierde Chili met 4-2, waarbij Francisco Silva de winnende strafschop maakte.

Lionel Messi, die er niet in slaagde een strafschop te benutten, stopte na het toernooi als international. Het was zijn derde opeenvolgende nederlaag in de finale van een groot toernooi, nadat hij de Copa van het vorige jaar verloor en de WK-finale van 2014 tegen Duitsland, en zijn vierde in totaal met Argentinië.

De sterspeler van besloot zijn beslissing uiteindelijk terug te draaien en was met Argentinië actief op het WK van 2018, waar hij ook geen succes kende.