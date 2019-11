Controversiële terugkeer Luis Enrique leidt tot nieuwe rel in Spanje

Luis Enrique is teruggekeerd als bondscoach van Spanje.

De Spaanse voetbalbond bevestigt dinsdag dat de trainer Robert Moreno vervangt op de bank bij La Roja . Luis Enrique vertrok in juni bij de nationale ploeg van Spanje vanwege zijn ernstig zieke dochter. Op 29 augustus overleed ze op achtjarige leeftijd aan de gevolgen van botkanker.

Moreno, eerst nog assistent van Luis Enrique, nam het stokje over en liet meteen weten dat hij zijn plek weer zou afstaan als zijn voormalig collega daar klaar voor was. Met Moreno als bondscoach dwong Spanje simpel kwalificatie voor het EK af. Volgens Spaanse media nam hij maandag, na de 5-0 zege op Roemenië, afscheid van de selectie. Enkele spelers zouden een traantje hebben weggepinkt tijdens de mededeling van Moreno, die het naar verluidt niet zag aankomen dat hij zo snel zou worden vervangen door Luis Enrique.

Ook Moreno kon zijn emoties moeilijk in bedwang houden. De coach was niet aanwezig op de persconferentie van maandagavond en was ook niet terug te vinden in de mixed-zone voor interviews. Diverse Spaanse media richten de pijlen nu op voorzitter Luis Rubiales vanwege de wijze waarop Moreno aan de kant wordt gezet. Eerder kreeg Rubiales al veel kritiek inzake het ontslag van Julen Lopetegui vlak voor het WK van 2018.

"We kunnen bevestigen dat Luis Enrique terugkeert als bondscoach van Spanje", verklaart Rubiales dinsdagmiddag op een speciaal belegde persconferentie. "We hebben bij de aanstelling van Moreno in juni aangegeven dat Luis Enrique mocht terugkeren wanneer hij daar klaar voor was. Ik heb drie keer met hem gesproken sinds de dood van zijn dochter, er is in oktober contact geweest en gisteren (maandag, red.) is er ook weer contact geweest."

"We hebben maandag ook van Moreno gehoord dat hij het geen probleem vond dat Luis Enrique zou terugkeren als bondscoach en dat hij plaats zou maken", vervolgt Rubiales zijn uitleg. "José Francisco Molina (directeur van de Spaanse bond, red.) zei toen dat ik gelijk contact moest opnemen met Luis Enrique. Hij was gelijk enthousiast toen ik vertelde dat Moreno een stapje terug zou doen en hij dus kon terugkeren. Luis Enrique was dankbaar dat ik mijn woord had gehouden. Normaal gesproken blijft hij aan tot het WK van 2022 in Qatar. We zijn dankbaar voor het werk dat Moreno heeft verzet, maar Luis Enrique is vanaf heden weer de leider van dit project."