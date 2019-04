Controversiële DFB-president stopt vanwege geheime betalingen en horloge

Reinhard Grindel vertrekt bij de Duitse voetbalbond (DFB). De voorzitter raakte de afgelopen dagen in opspraak vanwege schimmige praktijken.

Grindel zou volgens informatie van Der Spiegel als voorzitter van de raad van toezicht van een dochtermaatschappij van de bond geheime betalingen hebben ontvangen. De hoogte van de som zou in totaal 78.000 euro zijn.



Daarnaast meldde BILD vorige week dat Grindel in 2017 een duur horloge van Grigori Surkis, voormalig president van de Oekraïense voetbalbond, had gekregen. De voorzitter was maandag aanwezig om de Duitse Hall of Fame te openen, maar weigerde in te gaan op de recente verhalen. Grindel kreeg maandag op het gala eveneens kritiek.



"Als je zo'n functie bekleed en dergelijke dingen aan het licht komen, moet je minimaal met argumenten komen om die zo snel mogelijk in de kop te drukken", stelde recordinternational Lothar Matthäus. Grindel werd eerder al onder vuur genomen door de Duitse media, omdat hij bij het conflict met Mesut Özil rond het afgelopen WK niet goed zou hebben gehandeld.



Verschillende Duitse media speculeren al over de opvolger van Grindel. Onder anderen Christoph Metzelder, die ook in beeld is bij , en Philipp Lahm worden genoemd als kandidaten. Volgens BILD zou oud-verdediger Metzelder al hebben gesproken met de bond over de invulling van de functie. Lahm heeft al laten weten dat hij 'absoluut geen interesse' heeft.