Controverse na Ajax - PSV: "Er ligt nu onnodige druk op arbiter"

Ajax kreeg zondag een strafschop ik de kraker tegen PSV, maar volgens Mario van der Ende hadden de Brabanders ook recht op een penalty.

In de beginfase van de topper was het namelijk Daley Blind die het been van Hirving Lozano toucheerde. Van Boekel besloot niet in te grijpen, terwijl veel kijkers een overtreding constateerden. Dat Van Boekel nu is aangesteld om het duel tussen en komende donderdag in goede banen te leiden, vindt Van der Ende zeer opmerkelijk.



"Dat vind ik een opvallende en niet handige aanstelling", zegt de oud-scheidsrechter in de podcast van De Telegraaf. "Zeker na afgelopen zondag, waar hij toch een opvallende rol had als VAR bij de wedstrijd - PSV", aldus Van der Ende, die aangeeft dat er na de wedstrijd een video is opgedoken met het voorval van Blind en Lozano.



"Nu komt er voorafgaand aan de wedstrijd onnodig druk op de scheidsrechter te liggen. Dat vind ik wel jammer." Van der Ende vond dat Blind een overtreding beging op Lozano en dus dat PSV een strafschop had moeten krijgen. "Toen ik de beelden gisteren zag, was het voor mij toch wel klip en klaar dat het een overtreding was", zegt Van der Ende.