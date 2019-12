Contractonderhandelingen tussen Abraham en Chelsea liggen stil vanwege salariseisen

De ontwikkeling van de spits van the Blues en het Engelse nationale team op het veld wordt niet geëvenaard door gesprekken over een nieuw contract.

De contractbesprekingen tussen Tammy Abraham en zijn vastgelopen omdat de vertegenwoordigers van de spits hebben gevraagd naar hetzelfde salaris als Callum Hudson-Odoi. Zijn teamgenoot strijkt wekelijks 211.000 euro op.

Hudson-Odoi heeft ook een aantal zeer lucratieve bonussen in zijn contract staan, maar deze worden pas uitbetaald als hij een aantal doelen weten te behalen en daarmee hij heeft een van de hoogste salarisseren voor een tiener.

De negentienjarige vleugelaanvaller tekende een nieuw contract toen zijn oude verbintenis is minder dan een half jaar afliep, maar Abraham bevindt zich in een zwakkere onderhandelingspositie. Zijn verbintenis loopt nog tweeënhalf jaar door.

Chelsea heeft geprobeerd om al hun home grown talenten langer te binden nadat Frank Lampard een groot aantal spelers de overstap heeft laten maken naar het eerste elftal. De maandenlange gesprekken met de 22-jarige Abraham hebben echter vooralsnog niks opgeleverd.

Waar alle partijen het wel over eens zijn, is dat de spits in de nabije toekomst een salarisverhoging moet krijgen nadat hij dit seizoen tot dusver veertien keer heeft gescoord. Zijn laatste bijdrage was de winnende treffer in de 87ste minuut tegen in de Premier League zondag en hij is de onbetwiste nummer negen van de club geworden.

Abraham beleeft dit seizoen zijn grote doorbraak bij the Blues nadat hij eerder werd uitgeleend aan Bristol City, Swansea City en Aston Villa. Chelsea is in het verleden meerdere keren benaderd door andere clubs om Abraham te verkopen, daar afgelopen januari heeft geprobeerd om hem voor 29 miljoen euro vast te leggen.

Chelsea bereikte dit seizoen al overeenkomsten over de contractverlengingen van Hudson-Odoi, Mason Mount. Ruben Loftus-Cheek, Fikayo Tomori, Billy Gilmour en Jamie Cumming. Ze willen ook eigen jeugdspelers Reece James en Tino Anjorin langer aan zich binden, nadat ze dit seizoen hun debuut hebben gemaakt in de hoofdmacht.

Lampard liet tegen Arsenal opnieuw een eigen jeugdspeler debuteren toen de negentienjarige Tariq Lamptey zijn opwachting mocht maken. De manager gaf toe dat de club in onderhandeling is met de vleugelverdediger over een nieuw contract omdat zijn huidige verbintenis in de zomer van 2020 afloop.

"We zullen zien", zei Lampard over het bereiken van een akkoord met Lamptey. "Hij is in gesprek met de club en hopelijk voelt hij vanaf vandaag een beetje liefde nadat we hem lieten debuteren. Hij was eigenlijk op kerstvakantie toen we hem gisteren belden. Hij trainde en speelde vervolgens.