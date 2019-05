Conte zegeviert en dwingt Abramovich over grens van 90 miljoen euro heen

Chelsea moet Antonio Conte een bedrag van 10,3 miljoen euro betalen, zo heeft een driekoppige arbitragecommissie in Engeland dinsdag besloten.

De vergoeding houdt verband met het ontslag van Conte als trainer van , afgelopen zomer. De Italiaan vond dat hij recht had op een ontslagpremie van 10,3 miljoen euro indien hij geen nieuwe club zou vinden en de commissie heeft hem in het gelijk gesteld.

Volgens The Times staat het nog niet vast dat Chelsea het bedrag daadwerkelijk gaat uitkeren, daar de club ervoor kan kiezen om het vonnis aan te vechten. Op dit moment zou Chelsea daar echter geen plannen voor hebben. De Londenaren waren van mening dat Conte de voorwaarden van zijn arbeidsovereenkomst had geschonden met zijn gedrag als trainer, en dat hij daarom geen aanspraak maakte op de vergoeding. Conte raakte op Stamford Bridge immers in de clinch met meerdere spelers.



De oefenmeester zou de clubbelangen met name hebben geschaad door Diego Costa per sms te laten weten dat er voor hem geen toekomst meer was bij Chelsea. De aanvaller weigerde vervolgens mee te trainen; hij ging in staking om een transfer naar te forceren. Chelsea is derhalve van mening dat Conte met zijn gedrag heeft gezorgd voor het vertrek van een sleutelspeler. De transferwaarde van Diego Costa nam af door de affaire, waardoor Chelsea inkomsten misliep.



Niettemin voelde de arbitragecommissie meer voor de argumenten van Conte, die de negende trainer werd die onder eigenaar Roman Abramovich werd ontslagen. Sinds hij de club overnam in 2003, betaalde Abramovich al meer dan 82 miljoen euro aan ontslagvergoedingen voor trainers. Conte, voor wie een toekomst bij in het verschiet lijkt te liggen, is de eerste die een ontslagvergoeding van Chelsea veiligstelt via de juridische weg.