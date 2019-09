Conte: "We moeten gewoon onze mond houden"

Antonio Conte wil niet te veel kwijt over de titelstrijd die Internazionale dit seizoen wil voeren tegen landskampioen Juventus.

Inter, dat op jacht is naar de eerste 'scudetto' sinds 2010, is het seizoen goed begonnen met negen punten uit drie duels. Zaterdag won de ploeg van Conte door een doelpunt van Stefano Sensi met 1-0 van . kwam niet verder dan 0-0 bij en staat daardoor nu twee punten achter de Milanezen.

Door veel Italiaanse voetbalfans wordt Inter gezien als de belangrijkste kandidaat om Juve uit te dagen in de titelstrijd. "Ik besef dat daar veel over wordt gepraat, ik weet hoe het spel in elkaar zit. Maar we moeten met onze beide benen op de grond blijven staan. Laat anderen maar praten, wij moeten onze mond houden en ons werk blijven doen", reageert Conte.

Juventus-coach Maurizio Sarri beklaagde zich zaterdag over het feit dat zijn elftal 's middags al moest aantreden in Florence, waar het erg warm was. De Italiaan zag Douglas Costa en Miralem Pjanic uitvallen met spierblessures. Na afloop suggereerde Sarri dat een later aanvangstijdstip een verschil had kunnen maken.

Conte vindt echter dat zijn collega-trainer geen excuses moet zoeken. "Ik ga er niks over zeggen, want dan moet ik het over het budget en financiële middelen gaan hebben. Ik wil alleen zeggen dat iemand die nu met het sterkste elftal werkt, rustig moet blijven."

Komende dinsdag krijgt Inter in de bezoek van Slavia Praag. Zaterdag volgt de kraker tegen en de eerste ontmoeting met Juventus is op zondag 6 oktober in Giuseppe Meazza.