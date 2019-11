Conte spuwt gal na nieuwe Europese dreun: "Er zijn grote fouten gemaakt"

Internazionale stond dinsdagavond met 0-2 voor tegen Borussia Dortmund, maar moest desondanks een 3-2 nederlaag slikken in de CL-groepsfase.

De Italianen gaven eerder dit seizoen ook al een 0-1 voorsprong weg op bezoek bij (2-1). Trainer Antonio Conte ziet een verband tussen het in zijn ogen falende aankoopbeleid en de tegenvallende resultaten in Europees verband.

"In de voorbereiding op het seizoen zijn grote fouten gemaakt. Ik heb er onderhand genoeg van om dat maar steeds te herhalen", verzucht Conte in gesprek met Sky Italia.

De keuzeheer van zag zijn ploeg in Dortmund wederom falen. "Dat gebeurde ook in Barcelona. Sterker nog, dit was erger, want we gaven een voorsprong van twee doelpunten weg."

"Het is teleurstellend, maar wat kan ik er verder over zeggen?", vervolgt Conte zijn betoog na de zeperd op Duitse bodem. "Er wordt gezegd dat ik meer moet lachen als ik op de televisie verschijn."

"Ik moet daarnaast altijd dezelfde dingen benadrukken, het groeiproces, dat we stapje voor stapje bezig zijn bij Internazionale. Stel me dus maar een paar vragen. Dan zal ik proberen om ze te beantwoorden."

Conte ziet zijn spelers 'met honderd kilometer per uur' over het veld gaan en heeft daar respect voor. Hij beseft echter ook dat dit op termijn zijn tol gaat eisen, met nederlagen zoals tegen Dortmund als gevolg.

"Ik ben het zat om steeds dezelfde problemen te moeten benadrukken. Ik zou willen dat een directeur van Internazionale een keer hier komt staan om een en ander uit te leggen." Conte is nog lang niet bezig met de transfermarkt, die in januari weer opengaat.

"De planning voor dit seizoen had echt veel beter in elkaar moeten zitten. We kunnen op deze manier niet op twee fronten, de en de , meestrijden", aldus Conte, die nog maar eens zijn woede toont. "Ik ben echt kwaad, want meer is momenteel niet mogelijk bij deze club."

"We hebben echt onze limiet bereikt als elftal." Internazionale bezet de derde plaats in Groep F, met drie punten achterstand op nummer twee Dortmund. In de Serie A staat de formatie van Conte op de tweede plaats, een punt verwijderd van lijstaanvoerder .