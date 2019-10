Conte lacht om tip van journalist over opstelling

Antonio Conte staat woensdag met Internazionale tegenover Borussia Dortmund en hij kreeg tijdens de persconferentie een opvallende tip.

Een journalist adviseerde Conte dinsdag tijdens het persmoment om vleugelspeler Valentino Lazaro tegen de Duitsers als aanvallende middenvelder te gebruiken in een 3-4-2-1-formatie. Inter nam de 23-jarige Lazaro afgelopen zomer over van . De Oostenrijker maakte pas afgelopen weekend zijn debuut in de .

Conte moest lachen om de opmerking van de journalist. "Bedankt voor je advies. Als je wil, kan ik je wel een advies geven voor een artikel. Aangezien je je bezighoudt met coaching, wat mijn werk is, wil ik je wel adviseren over jouw werk", reageerde de Italiaan. "Lazaro kan niet op die positie spelen. We hebben hem overgenomen van Hertha, een middenmoter. Spelers kunnen het moeilijk hebben als ze naar een grote club gaan."

"We moeten geduld en vertrouwen in hem hebben en dat heb ik." Inter begon de met een 1-1 gelijkspel tegen Slavia Praag en in de vorige speelronde was met 2-1 te sterk. Conte beseft dat zijn team tegen Dortmund dus wel een goed resultaat kan gebruiken.

"Maar behalve resultaten wil ik ook verbetering in het spel zien. We weten dat we moeten proberen om te winnen. Tegelijkertijd weten we ook dat de tegenstander sterk is."

gaat in groep F aan de leiding met vier punten, evenveel als Barcelona. Afgelopen weekend won BVB voor eigen publiek met 1-0 van , terwijl Inter drie punten pakte op bezoek bij (3-4).