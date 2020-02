Conflict tussen KNVB en Olympique Lyon over Depay ligt op de loer

De zorgen over de bliksemrevalidatie van Memphis Depay groeien, zo schrijft het Algemeen Dagblad vrijdag.

kijkt argwanend mee hoe de aanvaller in een recordtempo lijkt te herstellen van de zware knieblessure die hij medio december opliep. De Oranje-international werkt aan een documentaire over zijn herstel; een film die zijn climax zou moeten beleven op het EK in juni.

Terwijl Depay via sociale media regelmatig updates geeft over zijn vorderingen, staan de KNVB en ook bondscoach Ronald Koeman voor een dilemma. Voor de voetbalbond dreigt een lastige spagaat.

"Moet je de speler in deze situatie aanmoedigen, of juist afremmen, met het oog op het vervolg van zijn carrière? Niemand in Zeist zal onverantwoorde risico's willen nemen, maar een dokter kijkt onherroepelijk anders naar de materie dan een trainer", zo schrijft journalist Sjoerd Mossou in de vrijdageditie.

De KNVB wil waken voor een scenario à la Arjen Robben. was woedend over het feit dat de aanvaller volop had gespeeld op het WK in 2010, ondanks een blessure aan de hamstrings, en beide partijen stonden lijnrecht tegenover elkaar.

Toen Robben enkele maanden later alsnog maandenlang geblesseerd raakte, was het pas echt raak en kon een juridische oorlog worden afgewend met een compensatiewedstrijd.

Mossou wijst erop dat 'de medische en sportieve afwegingen onherroepelijk met elkaar botsen', zeker omdat voor een gescheurde kruisband doorgaans een revalidatie van negen maanden staat.

De kans is klein dat de aanvaller, als zijn revalidatie inderdaad voorspoedig blijft verlopen, speelminuten bij Olympique Lyon zal krijgen, voornamelijk om risico's te vermijden. Als Depay vervolgens wél oefeninterlands met het speelt, dan dreigt er een acuut belangenconflict tussen club en bond.

De KNVB onderhoudt al een moeizame relatie met Olympique Lyon, daar Depay in november een blessure aan de interland tegen Estland had overgehouden.

Voorafgaand aan dat duel had de aanvaller bij zijn club niet meegedaan vanwege hamstringklachten. Depay drong er mede zelf op om vervolgens voor Oranje te spelen en dat viel niet in goede aarde bij trainer Rudi Garcia en voorzitter Jean-Michel Aulas.