Conflict Totti en 'verbolgen' AS Roma bereikt kookpunt met vileine reactie

AS Roma kan zich absoluut niet vinden in het commentaar dat Francesco Totti maandag had op de Romeinse clubleiding.

Totti meldde maandag in een emotionele persconferentie dat hij na 27 jaar gaat verlaten. De algemeen directeur haalde meerdere keren uit naar de Italiaanse club en daar is men in de hoofdstad niet blij mee. In een uitgebreid statement stelt de topclub dat men zich totaal niet kan vinden in het geschetste beeld van de clubicoon.



"Ze kenden mijn intenties en wisten wat ik wilde. Om eerlijk te zijn, wilden ze me nooit", zo stelde Totti onder meer over de clubleiding en eigenaar James Pallotta. "Ik werd buitengesloten bij iedere beslissing. In mijn ogen is Roma de belangrijkste club ter wereld. De huidige situatie bij de club maakt me treurig en irriteert me. Ik heb het voor Roma volgehouden, maar op gegeven moment realiseerde ik dat het geen zin had om aan te blijven met mensen die me niet wilden."



Roma is 'verbolgen' en absoluut niet gediend van de harde woorden van Totti. "De club is erg teleurgesteld dat Francesco Totti de club verlaat en niet als technisch directeur aan de slag gaat. Na het vertrek van Monchi (in maart, red.) hebben we deze functie aan hem voorgelegd. Het is een van de belangrijkste posities binnen de club. We waren bereid om Francesco te helpen om, na een geweldige speler, ook een geweldige technisch directeur te worden."



De club zegt te begrijpen dat Totti moeite heeft om Roma na zoveel jaar te verlaten. "Maar we vinden ook dat zijn interpretatie van feiten en van beslissingen van de club erg inventief zijn en niet met de werkelijkheid corresponderen", zo luidt het statement. Totti zou overigens volgens diverse Italiaanse media op weg zijn naar , dat graag in zee wil met de legende.