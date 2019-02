Conflict rond transfer Emiliano Sala: "Wij zijn een eervolle club"

Het is nog altijd niet duidelijk hoe Cardiff City en FC Nantes de situatie rondom de overleden voetballer Emiliano Sala gaan oplossen.

De Franse club wil graag de transfersom van om en nabij de zeventien miljoen euro op tafel zien, terwijl de Premier League-club eerst alle vragen over de tragische gebeurtenis beantwoord wil hebben. Nantes dreigt met juridische stappen als Cardiff de zeventien miljoen niet betaald.

Cardiff en Nantes bereikten in januari een akkoord over een transfersom van ruim zeventien miljoen euro. Het vliegtuig dat Sala van Frankrijk naar Wales zou brengen kwam echter nooit aan en vorige week werd na een lange zoektocht het lichaam van de Argentijnse spits gevonden. Voordat het overlijden van Sala überhaupt bevestigd was, liet Nantes al weten stappen te ondernemen tegen the Bluebirds , mochten zij besluiten niet met geld over de brug te komen.



In gesprek met de BBC bevestigt Cardiff City-voorzitter Mehmet Dalman de vervelende situatie. "Als we door het contract verplicht worden om Nantes te betalen, zullen we dat doen. We zijn een eervolle club. Maar als we niet verplicht zijn te betalen, moet je dat als voorzitter en belangenbehartiger van de club ook uitzoeken en voet bij stuk houden", vertelt de voorzitter in gesprek met het Engelse medium.



Voor Cardiff City ligt de prioriteit momenteel ergens anders. "Wij hebben gezegd dat we het niet eens zijn met dat proces vanwege de buitengewone gebeurtenissen en de tragische omstandigheden. We willen verder geen positief of negatief statement maken. We zeggen simpelweg: 'Begrijp alsjeblieft dat er heel veel vragen beantwoord moeten worden.' Daar zijn we mee bezig."