Conflict FC Groningen en FC Emmen escaleert: "Volkomen onbegrijpelijk"

Glenn Bijl en zaakwaarnemer Mesut Eslik gaan een arbitragezaak aanspannen tegen FC Emmen.

De verdediger annex middenvelder wil graag naar de Trots van het Noorden verkassen, maar de club uit Drenthe heeft het bod uit Groningen niet geaccepteerd. Volgens Bijl en zijn zaakwaarnemer is contractueel verplicht om de aanbieding te accepteren.



is bereid de gelimiteerde transfersom van 335.000 euro te betalen. In de verbintenis van Bijl bij FC Emmen is opgenomen dat alle clubs met een begroting tot twintig miljoen euro Bijl voor die som mogen overnemen. FC Groningen stelt dat men een begroting van negentien miljoen euro heeft, maar FC Emmen denkt dat de competitiegenoot een begroting van minstens twintig miljoen euro heeft.



"Volkomen onbegrijpelijk. Ik vind het om te betreuren", aldus Bijl bij RTV Noord. Eslik vult aan: "Ik heb al een paar dagen niets meer van Ronald Lubbers (voorzitter van FC Emmen, red.) gehoord. Vandaag heb ik hem nog een appje gestuurd, maar ik kreeg geen antwoord. Ik heb geen andere keuze dan een arbitragezaak aan te spannen. Ik ben wel geschrokken van hoe ver dit nu is gekomen."



"Ik snap er echt niks van, maar ik heb totaal geen verklaring voor de houding van Lubbers", vervolgt de zaakwaarnemer van de 23-jarige Bijl. "Ik heb het nog wel gevraagd, maar geen antwoord gekregen. Of dit het spel is? Ik weet het niet, maar met zo'n clausule is er helemaal geen ruimte voor een spelletje. Afspraak is afspraak", zo klinkt het.