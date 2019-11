Concurrentiestrijd aangekondigd bij Ajax: "Vorig seizoen was geen geluksjaar"

Noussair Mazraoui kon vrijdagavond in het uitduel van Ajax met PEC Zwolle (2-4) weer eens rekenen op een basisplaats.

De Marokkaans international heeft de concurrentiestrijd op de rechtsbackpositie voorlopig verloren van Sergiño Dest, maar is vastberaden om zich terug te knokken in het elftal van trainer Erik ten Hag.

Ten Hag gaf Mazraoui vrijdag in Zwolle weer een kans in de basis, waardoor Dest negentig minuten op de bank zat. De rechterverdediger erkent dat hij wat spelritme miste. "Ik zat er rond de zeventigste minuut zeker doorheen. Die Van Crooy is een snelle speler, die veel diep gaat. Ik heb veel meters gemaakt. Daarna kwam er met Johnsen een nieuwe linksbuiten in, die ook snel en technisch is. Na de zeventigste minuut had ik krampen in mijn kuiten en hamstring. Het werd even taai, maar we hadden al drie keer gewisseld, dus dan moet je even doorbijten", vertelt hij na afloop voor de camera van FOX Sports .

Mazraoui speelde dit seizoen mede door blessureleed in alle competities pas negen wedstrijden voor . "Je valt even buiten de basiself. Ik had wat problemen met mijn fitheid. Ik had ook geen voorbereiding: het stapelde zich op", probeert hij de vinger op de zere plek te leggen.

"Nu moet ik ervoor zorgen dat ik fit blijf, goed train en de trainer laten zien dat vorig seizoen geen geluksjaar was. Dat was het zeker niet."

Mazraoui verwijst daarmee naar de sterke voetbaljaargang die hij vorig seizoen doormaakte met Ajax. "Je bent gedeelte van het team dat kampioen werd, de beker pakte en de halve finales van de haalde. Nu val je buiten de basiself, door wat ongeluk en nog wat andere dingen. Uiteindelijk maakt het me mentaal sterker. Ik moet hier sterker uitkomen en dat laten zien op het veld", aldus Mazraoui, die zich bewust is van de kwaliteiten van Dest. "Hij is een goede speler, daar ga ik niet omheen draaien. Het wordt een mooie concurrentiestrijd, denk ik."