Concurrenten De Jong op schot; Lestienne ontpopt zich tot held in minuut 94

Sevilla heeft zich donderdagavond geplaatst voor de volgende ronde van de Europa League.

De Andalusiërs speelden niet met de eerste keus, maar zetten probleemloos een monsterscore neer tegen Dudelange: 2-5. , de concurrent van in Groep D, deed uitstekende zaken door te winnen op bezoek bij Rosenborg BK (0-2). Ex-PSV'er Maxime Lestienne bezorgde vlak voor tijd een belangrijke zege op : 2-1.

Dudelange - 2-5

Sevilla trad in Luxemburg aan met een B-team. Zo speelde Munas Dabbur, die in de competitie nog geen enkele minuut maakte, op de plek van Luuk de Jong en zat ook Javier Hernández op de bank. De tweede keus van Julen Lopetegui had echter geen enkele moeite met Dudelange. In de zeventiende minuut kon Dabbur de bal na een vlotlopende combinatie en op aangeven van Rony Lopes in een leeg doel schuiven: 0-1.

Tien minuten later scoorde Munir El Haddadi, nadat de Luxemburgse verdediging opnieuw prachtig aan gort was gespeeld. De ex-spits van maakte er in de 33ste minuut met een vrije trap 0-3 van. Weer drie minuten later werd het ook 0-4. Dabbur pikte de bal op in de zestien, nadat Nolito half van de bal was gezet, en kon eenvoudig scoren.

Zes minuten na rust kwam De Jong in de ploeg bij Sevilla, dat op zoek ging naar de grootste overwinning in de ooit. Tom Schnell raakte de lat voor Dudelange, maar even later was het opnieuw El Haddadi die met een bekeken stiftje scoorde: 0-5. El Haddadi werd daarmee de tweede Sevilla-speler na Wissam Ben Yedder die een hattrick in Europees verband wist te produceren.

Twee minuten daarna kwamen de Luxemburgers via Danel Sinani aan een eretreffer. De spits reageerde alert op een voorzet van de rechterkant: 1-5. Tien minuten voor tijd verzachtte de aanvaller de Luxemburgse pijn nog wat meer, door ook de 2-5 te maken. Sinani kreeg de bal aangespeeld in de zestien en vond met links een gaatje om te schieten.





Rosenborg BK - Sporting Portugal 0-2

Zowel Rosenborg als Sporting Portugal had goede kansen in de eerste helft, maar de Portugezen waren het meest gelukkig in de afronding. In de zestiende minuut kopte Sebastián Coates raak uit een feilloze voorzet van Neto. Tien minuten later had Even Hovland de gelijkmaker moeten produceren, maar de spits mikte net over. Bruno Fernandes drukte de Noren vlak voor rust dieper in de problemen.

De middenvelder kapte zijn tegenstander uit en schoot de bal met links hard in de kruising: 0-2. Rosenborg miste vlak daarna een grote kans in de persoon van Anders Trondsen, die over schoot. In de tweede helft kwam Sporting nauwelijks meer in de problemen, al raakte Marius Lundemo in de slotfase nog de paal.

- Celtic 1-2

Celtic kende een moeizaam begin en stond al gauw onder druk. Na twee minuten had Fraser Forster nog een redding in huis op een inzet van Manuel Lazzari, maar vijf minuten later kon hij weinig doen aan een volley van Ciro Immobile van dichtbij. Acht minuten voor rust kwam Celtic langszij: Mohamed Elyounoussi bereidde de gelijkmaker van James Forrest voor.

Vlak voor rust volgde een doldwaze minuut waarin Lazio tot driemaal toe naliet er 2-0 van te maken. Celtic groeide na de rust in de wedstrijd, al trof Lazio de paal via een kopbal van Sergej Milinkovic-Savic. Er kwamen kansen voor beide teams, alvorens invaller Olivier Ntcham diep in de blessuretijd vanuit een lastige hoek toesloeg met een fraaie stift: 1-2.

Standard Luik - Eintracht Frankfurt 2-1

Diep in de blessuretijd bracht Maxime Lestienne het thuispubliek in extase. In de eerste helft was niet gescoord; het spel was rommelig en Standard maakte nog geen sterke indruk. Na 56 minuten was het echter voor het eerst raak voor de thuisploeg. Een hoekschop werd verlengd door Renaud Emond, waarna Zinho Vanheusden bij de tweede paal op de juiste plek stond om raak te koppen.

De gelijkmaker kwam van Filip Kostic, die een vrije trap van net buiten het zestienmetergebied knap in de linkerbenedenhoek plaatste. Vlak voor tijd liet Kostic een enorme kans op de 1-2 liggen en dat kwam hem duur te staan, daar invaller Lestienne van dichtbij toesloeg na 93 minuten spelen. Bas Dost stond toen binnen de lijnen, want hij viel in minuut 73 in bij de bezoekers.





FK Krasnodar - 3-1

Beide ploegen wisten voorafgaand dat alleen een zege ze nog perspectief op overwintering zou bezorgen. FK Krasnodar, met Tonny Vilhena in de basis, kwam het meest gelukkig uit de startblokken. In de 27ste minuut verlengde Trabzonspor-verdediger Serkan Asan de bal onbedoeld in eigen doel, bij een poging om een schot van Manuel Fernandes te onderscheppen: 1-0.

Acht minuten later maakte Fernandes er met een prachtige hakbal 2-0 van. Kristoffer Olsson had de wedstrijd al in de eerste helft op slot kunnen gooien, maar de kopbal van de middenvelder van Krasnodar ging net over. Toch kwam de overwinning van de Russen na rust geen moment meer in gevaar. Krasnodar maakte er in de 93ste minuut via Ivan Ignatjev nog 3-0 van, maar moest twee minuten daarna nog een tegentreffer van Anthony Nwakaeme incasseren: 3-1.