Concurrent van Stefan de Vrij verlaat Inter na 109 optredens in Serie A

João Miranda verlaat Europa en opteert in de nadagen van zijn carrière voor een avontuur in China.

De verdediger heeft met overeenstemming bereikt over de ontbinding van zijn contract en vervolgt zijn loopbaan bij Jiangsu Suning, zo bevestigt de club uit de vrijdagavond.

Miranda kwam bij Inter niet voor in de plannen van trainer Antonio Conte en mocht zodoende uitkijken naar een nieuwe werkgever. Dat de 34-jarige Braziliaan terechtkomt bij Jiangsu Suning, is geen toeval.

De huidige nummer zes van de Chinese Super League onderhoudt warme banden met Inter, daar beide clubs eigendom zijn van Suning Group. Vrijdagochtend had de routinier een gesprek met directeurs van Inter en daarin kwamen de betrokken partijen tot een akkoord over zijn vertrek.

Miranda, die een driejarig contract tekent in China, lag nog een jaar vast in Milaan. Hij werd ook in verband gebracht met , maar gaf eerder deze week aan dat hij nog niet wist hoe zijn toekomst eruit zou zien.

Ook een langer verblijf bij Inter behoorde tot de mogelijkheden, zo gaf hij aan, maar zijn vertrek is logisch gezien de geringe speeltijd waar hij op kon rekenen.

Na drie seizoenen waarin hij respectievelijk tot 32, 32 en 31 competitieduels kwam, werd Miranda vorig seizoen slechts 15 keer ingezet in de Serie A. Doorgaans bestond het centrale duo van Inter uit Milan Skriniar en Stefan de Vrij.

Miranda, 57-voudig international van Brazilië, kwam in het verleden ook uit voor onder meer Sochaux, São Paulo en .