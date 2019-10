Concurrent van De Jong scoort weer; nieuwe dreun voor Vilhena en Namli

Sevilla is na twee wedstrijden in Groep A nog altijd foutloos in de Europa League.

Na de 0-3 zege van twee weken terug op Qarabag FK, volgde donderdagavond in eigen huis een nieuwe zege tegen het Cypriotische APOEL Nicosia: 1-0. Luuk de Jong ontbrak in de wedstrijdselectie van de Spaanse formatie en zag zijn directe concurrent Javier Hernández uitgroeien tot matchwinner. Ook Nemanja Gudelj beleefde een positieve avond: hij speelde de gehele wedstrijd bij .

In Groep C verloor het FK Krasnodar van Tonny Vilhena en Younes Namli met 1-2 van . De Russen staan puntloos onderaan in de poule, terwijl de Spanjaarden met zes punten koploper zijn.

Lees beneden verder

Sevilla - APOEL Nicosia 1-0

Hernández moest het vooralsnog in LaLiga stellen met twee korte invalbeurten, maar in de lijkt de Mexicaan de eerste spits van Sevilla. Luuk de Jong was door trainer Julen Lopetegui zelfs buiten de wedstrijdselectie van de Andalusiërs gelaten. Sevilla was vrijwel de gehele wedstrijd de bovenliggende partij, maar sprong slordig om met zijn kansen. De 1-0 van Hernández viel nog wel redelijk snel: hij liep de bal na zeventien minuten voetballen binnen na een afgemeten voorzet vanaf de rechterflank van Munir. Rony Lopes had de voordelige marge voor Sevilla op slag van rust kunnen verdubbelen, maar hij stuitte op doelman Vid Belec. APOEL wist de schade ook na rust te beperken, maar de Cyprioten waren zelf in aanvallend opzicht te onmachtig om een resultaat te bewerkstelligen.

FK Krasnodar - Getafe 1-2

Krasnodar presteert de laatste weken ronduit slecht. De ploeg won afgelopen weekeinde in de Russische competitie weliswaar met 2-0 van Tula, maar de drie wedstrijden daarvoor gingen alle verloren, met als dieptepunt de 5-0 nederlaag tegen FC Basel in het eerste groepsduel in de Europa League. Met Vilhena en Namli in de basis liep het opnieuw niet bij Krasnodar, dat na 35 minuten op achterstand kwam tegen Getafe. Ángel Rodríguez scoorde beheerst na een fraai passje van Kenedy. Diezelfde Ángel tekende een kwartier na de onderbreking ook voor de 0-2, ditmaal na een assist van Raúl Garcia.

Krasnodar deed daarna nog wel wat terug via Ari, maar een resultaat zat er uiteindelijk niet meer in voor de formatie van trainer Sergey Matveev, ondanks dat Getafe vanaf de tachtigste minuut met tien man speelde na een rode kaart voor David Timor. Vilhena speelde de gehele wedstrijd; Namli werd een kwartier voor tijd gewisseld.