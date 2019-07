Competitiedebuut De Jong mogelijk in Bilbao; eerste Clásico in Barcelona

Barcelona opent het seizoen in LaLiga in het weekeinde van 17 en 18 augustus met een uitwedstrijd tegen Athletic Club, meldt de Spaanse voetbalbond.

Het kan tevens het eerste competitieoptreden van Frenkie de Jong in het shirt van de Catalaanse grootmacht worden. Eden Hazard kan dat weekend zijn competitiedebuut maken voor . De Koninklijke brengt een bezoek aan .

De supporters van kunnen De Jong, die voor minimaal 75 miljoen euro is overgenomen van , een week later voor het eerst in het Camp Nou aanschouwen. De ploeg van Ernesto Valverde neemt het dan op tegen . Voor Hazard is het treffen van Real met , waar oud-aanvaller Ronaldo grootaandeelhouder is, waarschijnlijk de eerste keer dat hij in competitieverband uitkomt in het Santiago Bernabéu.



Luuk de Jong gaat met op bezoek bij , terwijl Jasper Cillessen met op eigen veld aantreedt tegen . De eerste Clásico tussen Barcelona en Real staat voor 27 oktober op het programma, met het Camp Nou als decor. De tweede krachtmeting tussen de rivalen, deze keer in Madrid, staat gepland voor 1 maart.



Hazard, waarvoor Real ruim honderd miljoen euro overmaakte naar , krijgt op 29 september voor de eerste keer te maken met buurman , dat de thuisduels sinds vorig seizoen in het Wanda Metropolitano afwerkt. De thuiswedstrijd tegen los Colchoneros volgt op 2 februari.