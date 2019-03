Commotie rond Real - Ajax: "Alsof je met je ex-vriendin op vakantie gaat"

Mario van der Ende vindt het opmerkelijk dat Felix Brych dinsdagavond met zijn voormalig assistenten moet werken waarmee hij onlangs ruzie had.

BILD meldde dinsdag dat de UEFA een verzoek van de Duitser om met zijn nieuwe assistenten het Champions League-duel tussen Real Madrid en Ajax af te werken, heeft afgewezen.



Tijdens het Bundesliga-duel tussen RB Leipzig en TSG Hoffenheim (1-1) op 25 februari bakkeleide Brych met assistenten Stefan Lupp en Mark Bosch over enkele controversiële buitenspelsituaties. Brych diende een klacht in bij de Duitse bond en kreeg nieuwe assistenten voor de wedstrijd tussen Schalke 04 en Fortuna Düsseldorf (0-4) op 2 maart.



Dat Brych in het Santiago Bernabéu met zijn oude assistenten moet werken van de UEFA, zorgt voor een opmerkelijke situatie, aldus Van der Ende. "Alsof je een week na de breuk met je ex-vriendin op vakantie gaat. Dat schuurt", zegt de voormalig topscheidsrechter in gesprek met het Algemeen Dagblad . Hij vindt het vreemd dat de UEFA het voorbeeld van de Bundesliga niet volgt.



"Want op dit niveau zou je toch aan de wensen van de scheidsrechter moeten voldoen? Dat is wat betreft de arbitrage toch de man om wie het op het veld draait. Blijkbaar zitten er toch weer baasjes boven die aan de touwtjes trekken." De Europese voetbalbond bepaalt veertien dagen van tevoren de bezetting. Alleen bij gezondheidsproblemen of bepaalde privé-situaties wil de UEFA het arbitrale team nog veranderen.



Van der Ende verwacht echter niet dat Brych dinsdagavond veel problemen gaat ervaren, aangezien de Duitser 'voldoende ervaring' heeft om een dergelijke wedstrijd te leiden. "Als hij en zijn assistenten professioneel zijn, merk je er niets van. Zeker met de VAR loopt het toch niet meer gierend uit de klauwen. Er is een vangnet en Ajax heeft ook niet de spelers die een brandje veroorzaken."