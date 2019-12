Coman wil voorbeeld Robbery volgen: "Ik weet zeker dat ik hier lang ga blijven"

De vleugelaanvaller van Bayern München is van plan om net als landgenoot Franck Ribery en Arjen Robben meer dan tien jaar te spelen voor de club.

Kingsley Coman speelt sinds 2015 voor , dat hem eerst huurde van en vervolgens overkocht.

De 23-jarige Frans international heeft inmiddels al 141 wedstrijden voor der Rekordmeister op zijn naam staan en wil dat aantal flink opschroeven.

Sinds deze zomer is hij volledig hersteld van de enkelblessure die hem begin dit jaar maandenlang parten speelde en hij miste dit seizoen slechts vier van Bayern's 21 wedstrijden.

Hij vult daarmee de leegte op die Ribery deze zomer achterliet na twaalf jaar trouwe dienst. Dat lijkt de Fransman ook wel wat, want hij is niet van plan om spoedig te vertrekken.

"Ik speel hier nu vijf jaar, dus ik ben al bijna op de helft van Ribery", grapt hij. "Maar ik ben pas 23 jaar, dus ik heb als het goed is nog zeker tien jaren op het hoogste niveau voor me", meldt hij op de website van Bayern.

"Het is te vroeg om mijn hele carrière uit te stippelen, maar ik zie mezelf hier wel twaalf jaar blijven zoals Franck. En dan ben ik nog steeds jong genoeg om nog twee of drie landen te ontdekken."

"Ik weet zeker dat ik lang bij Bayern ga blijven. De stad is geweldig, de club is erg goed en we winnen prijzen. We missen alleen de . Behalve dat en het weer zou ik niks veranderen."

Naast Ribery stopte ook Arjen Robben afgelopen zomer na een decennium vol prijzen bij Bayern München. Coman noemt het illustere duo Robbery een inspiratiebron voor de huidige selectie.

Ook toont hij zich vastbesloten om het vertrouwen terug te betalen dat de club in hem stelt. "Ik heb veel gespeeld sinds mijn laatste blessure. Ik voel het vertrouwen van de club.

"Ik voel me belangrijk in het team en wil in de toekomst alleen nog maar meer bijdragen, ook buiten het veld. Ik werk zo hard als ik kan om dat te bewerkstelligen.

"Franck en Arjen waren hier meer dan tien jaar en ze hadden geweldige carrières. Dat was veel meer dan alleen maar goed spelen, wat al moeilijk genoeg is. Ik hoop dat ik zelf ook zo'n loopbaan mag hebben."