Cole keert terug bij Chelsea: "Ik denk dat ik veel te bieden heb"

Joe Cole keert terug bij Chelsea. De club uit Londen maakt bekend dat de voormalig middenvelder per 2019 aan de slag gaat als trainer in de jeugdopleiding.

De 37-jarige Cole zal met verschillende lichtingen spelers gaan werken en zal in de tussentijd de ruimte krijgen om zijn verdere trainerspapieren te halen. Cole speelde van 2003 tot 2010 voor Chelsea. In deze periode werd de 56-voudig international van Engeland drie keer kampioen, won hij tweemaal de FA Cup, de EFL Cup en de Community Shield.

Tevens bereikte Cole in het seizoen 2007/08 de finale van de Champions League; in deze eindstrijd trok Manchester United aan het langste eind. De Speler van het Jaar 2007/08 van Chelsea komt uit de jeugdopleiding van West Ham United en na zijn tijd bij Chelsea voetbalde Cole voor Liverpool, Lille, West Ham United, Aston Villa, Coventry City en de Tampa Bay Rowdies.

Cole zette in november een punt achter zijn loopbaan en bleef vervolgens als assistent-trainer bij Tampa Bay Rowdies. Nu volgt een nieuwe stap. "Ik denk dat ik veel te bieden heb als coach", reageert Cole op de website van the Blues . "Ik zal mijn ervaring gebruiken om de jonge voetballers te helpen om hun dromen te laten uitkomen. Net zoals die van mij zijn uitgekomen. Dat is een grote passie van mij."