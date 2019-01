Cocu wil 'batterij opladen' en haakt af bij Anderlecht

Phillip Cocu wordt niet de nieuwe trainer van Anderlecht. Dat heeft Frank Arnesen bevestigd.

Arnesen is donderdag officieel gepresenteerd als nieuwe technisch directeur van Anderlecht. De Deen moet onder meer een trainer aanstellen bij de huidige nummer vijf van de Jupiler Pro League. Arnesen laat donderdag aan verschillende Belgische media weten dat Phillip Cocu hoe dan ook niet zal worden aangetrokken als nieuwe coach.



Cocu werd na zijn ontslag bij Fenerbahçe in verband gebracht met Anderlecht, maar Arnesen geeft aan dat de Nederlander niet zal komen. "De nieuwe coach? Dit is mijn eerste dag. Natuurlijk hebben Michael (Verschueren, algemeen manager, red.) en ik al gesproken. Dat is onze eerste prioriteit, daar zijn we heel hard mee bezig. We gaan het zo snel mogelijk oplossen."



"Cocu is tien jaar onafgebroken trainer geweest. Na zijn ontslag in Turkije wilde hij niet snel weer aan de slag gaan. Hij heeft besloten dat hij zijn batterijen op wil laden. We wisten dat Cocu pas in de zomer weer beschikbaar zou zijn. Dus het is nooit tot echte onderhandelingen gekomen. Hij vindt Anderlecht een heel attractieve club, maar hij wil het zo goed mogelijk doen. Er is nog nooit onderhandeld met Phillip, omdat wij wisten dat hij alleen beschikbaar zou zijn voor Anderlecht in de zomer."



Martin Jol wordt ook gelinkt aan de baan bij Anderlecht. Verschueren heeft nog niet gesproken met de Nederlandse oefenmeester. "Hopelijk komt er zo snel mogelijk een trainer, maar het kan ook zijn dat het langer duurt. Martin Jol? Daar heb ik nog niet mee gesproken! Ik weet ook niet waar dat vandaan komt. Ik was verrast om het te lezen."