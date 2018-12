'Cocu vraagt vier miljoen per jaar tijdens 'zware onderhandelingen''

Phillip Cocu werd onlangs ontslagen bij Fenerbahçe, maar de voormalige trainer van PSV kan weer snel aan het werk bij Anderlecht, als hij coulant is.

De oud-middenvelder is namelijk de topkandidaat om bij de Belgische topclub aan de slag te gaan en de afgelopen dagen zijn beide partijen bijna voortdurend met elkaar in gesprek geweest. Het Nieuwsblad meldt donderdagochtend echter dat een van de twee water bij de wijn zal moeten doen om nog voor 1 januari tot een akkoord te kunnen komen.

De Belgische krant spreekt van 'zware onderhandelingen', waarbij Cocu vast blijft houden aan het salaris dat hij in Istanbul incasseerde. De Nederlandse oefenmeester verdiende daar om en nabij de 2,5 miljoen euro per jaar en dat bedrag kon door allerhande bonussen oplopen tot 4 miljoen. Als hij inderdaad in Brussel aan de slag zal gaan, wil hij naar verluidt een bedrag van dezelfde orde van grootte ontvangen.



Die eisen lijken voorlopig te hoog gegrepen voor Anderlecht, dat wel een grote naam als trainer wil strikken, maar de onlangs ontslagen Hein Vanhaezebrouck met een jaarsalaris van ongeveer een miljoen aanzienlijk minder betaalde. Voor Cocu geldt daarnaast dat hij eigenlijk eerst rust wil na zijn ontslag bij Fenerbahçe en zodoende weinig motivatie heeft om zijn eisen te laten zakken. De Turkse ontslagpremie van de coach vervalt bovendien als hij in het Constant Vanden Stock Stadion aan de slag gaat.



Een akkoord tussen beide partijen lijkt dus niet in zicht en Anderlecht heeft ook een aantal alternatieven op het oog. De in zwaar weer verkerende topclub sluit het seizoen donderdagavond overigens af tegen Waasland-Beveren en weet al dat het over het kalenderjaar 2018 geen positief saldo zal kunnen overleggen. Van de 46 duels werden er immers al 19 verloren, terwijl er 10 keer gelijkgespeeld werd en 17 keer gewonnen.