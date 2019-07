Cocu vervolgt trainersloopbaan met avontuur in Engeland

Phillip Cocu is de nieuwe manager van Derby County, zo communiceert de club uit de Championship via de officiële kanalen.

Cocu tekent een vierjarig contract bij the Rams en wordt in het Pride Park Stadium bijgestaan door Chris van der Weerden, zijn voormalig assistent bij , en Twan Scheepers. Laatstgenoemde werkte tot voor kort als assistent-trainer bij het beloftenelftal van de Eindhovense club.

Cocu en Van der Weerden werkten ook bij samen. Het Turkse avontuur was echter van korte duur voor het Nederlandse trainersduo. In oktober vorig jaar, pas vier maanden na de aanstelling in Istanbul, werden de trainer en zijn assistent op non-actief gesteld door de clubleiding vanwege de tegenvallende resultaten. Sindsdien is Cocu clubloos, al werd zijn naam nog niet zolang geleden genoemd bij . De Spaanse club ging echter vorige maand in zee met de van afkomstige Rubi.



Voor de oud-international van het was er meer succes bij PSV, waar hij als speler actief was en tussen 2013 en 2018 als hoofdtrainer de scepter zwaaide. Cocu kende een stroeve start in het Philips Stadion en leek al snel te sneuvelen als beginnende trainer. De gewezen middenvelder toonde echter veerkracht en verliet de club enkele jaren later met drie kampioenschappen en tweemaal de Johan Cruijff Schaal op zijn palmares.Cocu is bij Derby de opvolger van Frank Lampard, die donderdag is aangesteld als manager van . De oud-middenvelder vanheeft voor drie jaar getekend op Stamford Bridge en is de opvolger van Maurizo Sarri, die Londen na slechts een seizoen verliet voor een dienstverband bij . Lampard loodste Derby vorig seizoen naar de finale van de play-offs, maar promotie werd uiteindelijk niet gerealiseerd. In de eindstrijd op Wembley bleek Aston Villa te sterk (2-1).