'Cocu verlegt aandacht na klappen van deal met Leicester naar Eredivisie'

Phillip Cocu wil op de laatste dag van de transferwindow zakendoen in de Eredivisie.

TC Tubantia meldt donderdagavond dat Derby County concrete belangstelling heeft voor Mike te Wierik. Het is echter onduidelijk of op de valreep nog bereid is om mee te werken aan een vertrek van de 27-jarige verdediger, die tevens de aanvoerdersband draagt.

Derby County had de hoop aanvankelijk gevestigd op de komst van Filip Benkovic. De 22-jarige Kroatische verdediger werd vorig seizoen door verhuurd aan Celtic, maar komt in deze jaargang voorlopig niet in de plannen voor bij the Foxes.

Benkovic, die in de zomer van 2018 voor een kleine vijftien miljoen euro werd overgenomen van Dinamo Zagreb, speelde in de eerste seizoenshelft slechts één wedstrijd.

Desondanks zijn Derby County en Leicester City volgens de Daily Telegraph niet tot een akkoord gekomen over de tijdelijke overgang van Benkovic. Om die reden heeft Cocu naar verluidt zijn aandacht verlegd richting de .

De huidige nummer zestien van de Championship is niet de enige met belangstelling voor Te Wierik, daar ook eerder deze maand al informeerde naar de beschikbaarheid van de verdediger.

Te Wierik is bij FC Groningen in het bezit van een aflopende verbintenis, al wordt er volgens Voetbal International gesproken over contractverlenging. De Telegraaf meldde eerder dat Te Wierik een akkoord had bereikt over een zomerse overstap naar FC Twente, maar dat deed hij tegenover TC Tubantia af als onzin.

De club heeft alleen geïnformeerd naar me bij mijn zaakwaarnemer, verder is er niks. Ik zou niet weten waar het vandaan komt, maar de bronnen van die berichten zijn erg slecht.”