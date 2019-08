Cocu verheugd na verbreken clubrecord: "Ik was onder de indruk van hem"

Phillip Cocu verwelkomt Krystian Bielik bij Derby County.

De club uit de Championship meldt vrijdagmiddag via de officiële kanalen dat de centrale verdediger overkomt van en voor vijf jaar heeft getekend.

De clubs maken geen melding van de transfersom; Engelse media komen met een bedrag variërend van tien tot twaalf miljoen euro. Met deze transfersom hebben the Rams hun eigen clubrecord verbroken.

Aanvaller Matej Vydra verkaste in 2016 naar Derby County voor ongeveer 9,4 miljoen euro, maar nu is de 21-jarige Pool dus de duurste speler van de club. "We zijn ongelooflijk blij om de komst van Krystian Bielik aan te kondigen", laat manager Cocu op de clubsite weten.



"Hij is een jonge speler van 21 jaar en het betreft een permanente deal, wat dus een zeer goede investering van de club is. Ik ben blij dat hij zich bij de ploeg gaat aansluiten", stelt Cocu.

"Hij zal zich ontwikkelen, maar hij is al een goede speler voor zijn leeftijd. We hebben er best een tijdje aan moeten werken om hem te halen", aldus de Nederlandse oefenmeester.



"Hij speelde op het EK Onder-21 voor Polen deze zomer en deed het goed. Ik was onder de indruk van hem, onder meer vanwege zijn speelstijl. Hij kan als 'zes' spelen, maar ook als centrale verdediger. Hij geeft ons meer opties in de ploeg."

"Als spelers op twee of drie posities kunnen spelen, is dat ook goed voor hun ontwikkeling. Ze worden dan completer. Dit zal het team ook helpen."

Bij Arsenal is men ook tevreden met de deal aangezien de club geld binnen wil halen voor de aanschaf van een nieuwe centrumverdediger voor de hoofdmacht.