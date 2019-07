'Cocu op weg naar Championship na naderend akkoord'

Phillip Cocu gaat zeer waarschijnlijk aan de slag als manager van Derby County in de Championship.

Volgens The Guardian is de clubloze trainer dicht bij een akkoord over een contract bij the Rams . De ex-trainer van staat bovenaan het lijstje om Frank Lampard op te volgen, die op zijn beurt op korte termijn gepresenteerd wordt als manager van .



De spelersgroep wil graag aan de slag met Cocu als manager en de verwachting is dat beide partijen er zullen uitkomen. Clubeigenaar Mel Morris koos vorig jaar nog voor de onervaren Lampard als manager. Die samenwerking beviel uitstekend, volgens Morris mede door het verleden van Lampard als speler. Cocu heeft zelf een succesvolle spelersloopbaan achter de rug, waarmee hij indruk maakt in de kleedkamer van Derby County, zo klinkt het.



De 48-jarige Cocu ging na zijn loopbaan als speler aan de slag als assistent-bondscoach van het . Daarna ging hij aan de slag als assistent en jeugdtrainer bij PSV, om in 2013 aangesteld te worden als hoofdtrainer. Na een succesvolle periode in Eindhoven werd hij in 2018 aangesteld bij , maar die samenwerking werd geen succes. Na een bewogen en korte periode werd hij op non-actief gesteld, waarna enkele maanden later zijn ontslag geregeld werd.



Lampard wordt naar verwachting nog deze week aangesteld bij Chelsea, waar hij de opvolger wordt van Maurizio Sarri. Laatstgenoemde heeft Londen na een jaar verlaten voor een contract bij . Derby County maakte vorige week bekend dat het Lampard groen licht heeft gegeven om te onderhandelen over een contract bij Chelsea. Maandag meldde Derby County nog dat de zoektocht naar een vervanger versneld zou worden, mogelijk nu dus met de aanstaande aanstelling van Cocu als gevolg.