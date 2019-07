Cocu maakt 'opmerkelijke stap': "Zoveel meer is er daar niet mogelijk"

Phillip Cocu gaat aan de slag bij Derby County. Diverse Engelse en Nederlandse media meldden dinsdag dat een akkoord tussen club en trainer nadert.

Volgens Kees Jansma is het al rond. Bij het programma Voetbalzomer van FOX Sports noemt de voormalig perschef van het het 'een opmerkelijke stap'.



Cocu wordt bij de Championship-club de opvolger van Frank Lampard, die op korte termijn wordt aangesteld als manager van . "Ik vind het opmerkelijk, omdat Derby County een fantastisch jaar achter de rug heeft en op het nippertje de promotie heeft gemist, maar zoveel meer is bij die club niet mogelijk, denk ik. Het is lastig voor een coach om daar in te stappen", aldus Jansma, die contact heeft gehad met mensen rondom Cocu. "En het schijnt rond te zijn."



Cocu begon zijn trainersloopbaan bij en vertrok vorig jaar uit Eindhoven. Hij koos voor een dienstverband bij , maar werd daar al snel ontslagen. Sindsdien zit de voormalig assistent-bondscoach zonder club. "De Championship is een erg zware en lastige competitie", weet Jansma. "Het wordt ook wel de zwaarste competitie ter wereld genoemd, want ze spelen alleen in de competitie al 46 wedstrijden, los van alle bekerwedstrijden waarin ze mee moeten doen. Het is een hartstikke zware competitie en de druk is groot, want ze willen omhoog."



Derby County wacht al elf jaar op promotie naar de Premier League. Afgelopen seizoen plaatste de ploeg van Lampard zich voor de play-offs, maar verder dan de halve finale kwam de club niet. "De club zoekt het in oud-voetballers", legt Jansma de keuze voor Cocu uit. "De staat van dienst van Cocu als voetballer is natuurlijk onomstreden. Zijn naam en faam in Engeland is groot. Bij Lampard was dat zo en bij hem ook. In het begin zullen ze hem wel bewonderen, het is afwachten hoe het gaat."