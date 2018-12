Cocu en Fenerbahçe eindelijk akkoord over afkoopsom

Phillip Cocu en Fenerbahçe hebben overeenstemming bereikt over de afkoopsom van zijn contract. De trainer werd eind oktober op straat gezet.

Na 128 dagen vond men het genoeg geweest in Istanbul, waar de ploeg maar niet op gang kwam onder leiding van de van PSV overgenomen oefenmeester. Cocu tekende 's zomers een contract tot medio 2021 en krijgt naar verwachting zo'n 2 miljoen euro mee (een jaarsalaris) om dit af te kopen, al is dit niet door de club bevestigd.

Fenerbahçe doet geen uitspraak over de hoogte van het bedrag en bedankt hem in een officieel statement via Twitter voor bewezen diensten. "We willen hem bedanken voor zijn medewerking en positieve houding. We wensen hem het beste in het vervolg van zijn carrière", aldus de Turkse topclub, die momenteel wordt geleid door interim-trainer Erwin Koeman. Hij mocht net als assistent Chris van der Weerden wel blijven, maar na een hoopvol begin met drie zeges lijkt ook hij inmiddels steeds verder weg te zakken in het moeras.

Fenerbahçe staat zeventiende op de ranglijst en verkeert officieel in degradatienood. Aangezien hij ondanks meerdere steunbetuigingen nog altijd geen vaste aanstelling kreeg, heeft het er alle schijn van dat Ersun Yanal binnenkort wordt aangesteld als nieuwe trainer. De fans schreeuwen al sinds oktober om zijn komst en lijken donderdagavond na de afsluitende wedstrijd in de Europa League hun zin te krijgen.

Cocu heeft inmiddels zelf ook gereageerd via zijn Instagram-pagina. "Ik wil graag mijn waardering voor het aanvankelijke vertrouwen van de fans, de spelers, de club en voorzitter Ali Koç uitspreken. Helaas konden we de club met de beschikbare middelen niet op een positie brengen waar het hoort. Hoewel mijn tijd bij Fenerbahçe kort was, werd ik toch verliefd op Istanbul en op de club. Ik wens de club en de fans al het beste. Yeniden."